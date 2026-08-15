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Билеты на первый прямой рейс Syrian Airlines из Дамаска в Москву почти раскупили

Ася Султанова

Первый за 1,5 года рейс Syrian Airlines из Дамаска в Москву почти полностью раскупили, сообщил ТАСС представитель авиакомпании. Борт вылетит 16 августа.

В SA отметили, что рейсы по маршруту Дамаск – Москва и обратно будут выполняться еженедельно по воскресеньям.

Представитель авиакомпании уточнил, что продажа билетов на рейсы вплоть до 18 октября уже открыта. В московском филиале перевозчика, компании «Меланс», отметили, что прорабатывают возможность наращивания частоты полетов.

О возобновлении рейсов стало известно 4 августа. Прямое пассажирское сообщение было приостановлено в декабре 2024 г. на фоне событий в Сирии, когда в стране сменилась власть. Тогда вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Президент Башар Асад получил политическое убежище в Москве. 

11 августа Асада заочно приговорили к смертной казни в своей стране.

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