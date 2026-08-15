Билеты на первый прямой рейс Syrian Airlines из Дамаска в Москву почти раскупили

О возобновлении рейсов стало известно 4 августа. Прямое пассажирское сообщение было приостановлено в декабре 2024 г. на фоне событий в Сирии, когда в стране сменилась власть. Тогда вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Президент Башар Асад получил политическое убежище в Москве.