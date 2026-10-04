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Армия России поразила объекты транспортной инфраструктуры Украины

Сергей Пахомов
Efrem Lukatsky / AP Photo
Efrem Lukatsky / AP Photo

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ в Max.

Также армия России уничтожила радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей украинских военных. Кроме того, по данным оборонного ведомства, российские военные нанесли удары по военным складам, пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 147 районах, а также по местам хранения БПЛА.

3 октября Минобороны сообщило, что российские военные нанесли удар беспилотниками по сухогрузу в порту Одессы, который использовался в интересах ВСУ.

В ночь на 3 октября российская армия нанесла удары беспилотниками по объектам инфраструктуры Украины и морскому судну. В результате в Киеве поражен Северный автотранспортный мост через Днепр. Как сообщает военное ведомство, его использовали ВСУ для переброски войск и логистики при поставке военных грузов. В Киевской области под удар попал логистический центр «Гостомель».

2 октября российские военные установили контроль над селом Грачевка и поселком Сердобино в Харьковской области, а также над селом Малая Рыбица в Сумском регионе. Населенные пункты освободили подразделения группировки войск «Север».

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