Армия России поразила объекты транспортной инфраструктуры Украины
Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ в Max.
Также армия России уничтожила радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей украинских военных. Кроме того, по данным оборонного ведомства, российские военные нанесли удары по военным складам, пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 147 районах, а также по местам хранения БПЛА.
3 октября Минобороны сообщило, что российские военные нанесли удар беспилотниками по сухогрузу в порту Одессы, который использовался в интересах ВСУ.
В ночь на 3 октября российская армия нанесла удары беспилотниками по объектам инфраструктуры Украины и морскому судну. В результате в Киеве поражен Северный автотранспортный мост через Днепр. Как сообщает военное ведомство, его использовали ВСУ для переброски войск и логистики при поставке военных грузов. В Киевской области под удар попал логистический центр «Гостомель».
2 октября российские военные установили контроль над селом Грачевка и поселком Сердобино в Харьковской области, а также над селом Малая Рыбица в Сумском регионе. Населенные пункты освободили подразделения группировки войск «Север».