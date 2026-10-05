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Российская армия ударила по украинскому сухогрузу в порту Южный

Антон Потоков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Российская армия продолжила наносить удары по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, сообщило Министерство обороны РФ в Telegram.

В порту Южный поражен сухогруз, который доставлял грузы для обеспечения вооруженных сил Украины. Удар российские войска наносили беспилотниками, уточнило оборонное ведомство.

Ранее Минобороны сообщало, что российская армия поразила электроподстанцию Кочеток в Харьковской области. В Одесской области под удар попали портовый пункт Вилково, задействованный для переброски военных грузов, а также хранилища ГСМ в порту Черноморск.

4 октября армия России уничтожила радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей украинских военных. Кроме того, по данным оборонного ведомства, российские военные нанесли удары по военным складам, пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 147 районах, а также по местам хранения БПЛА.

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