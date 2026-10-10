Армия России поразила в Киеве используемый ВСУ центр обработки данных

В ночь с 9 на 10 октября силы ПВО уничтожили 560 украинских беспилотников над регионами России. 10 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с вечера до 8:30 мск в сторону столицы и Московской области летело 403 дрона. Большая часть БПЛА была уничтожена на дальних подступах. 25 беспилотников были уничтожены на подлете к столице.