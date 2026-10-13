Минобороны заявило об ударах по объектам в Киеве и под Николаевом

В Киеве, как утверждают в министерстве, поражен цех предприятия «Палп милл принт», где было организовано производство ракет и беспилотников большой дальности. Кроме того, удар нанесен по локомотивному депо «Дарница». По информации Минобороны, предприятие занималось ремонтом и восстановлением железнодорожного состава, используемого для перевозки военных грузов и продукции двойного назначения.