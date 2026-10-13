Минобороны заявило об ударах по объектам в Киеве и под Николаевом
Вооруженные силы России в ночь на 13 октября нанесли групповые удары по предприятиям военно-промышленного комплекса, логистическим центрам, железнодорожной и портовой инфраструктуре Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, также были атакованы морские суда, задействованные в перевозке военных грузов.
В Киеве, как утверждают в министерстве, поражен цех предприятия «Палп милл принт», где было организовано производство ракет и беспилотников большой дальности. Кроме того, удар нанесен по локомотивному депо «Дарница». По информации Минобороны, предприятие занималось ремонтом и восстановлением железнодорожного состава, используемого для перевозки военных грузов и продукции двойного назначения.
В Николаевской области российские военные, по данным ведомства, поразили логистический центр «Новой почты» в Терновке, который использовался для хранения грузов двойного назначения для ВСУ. В населенном пункте Мешково-Погорелово удар пришелся по складу беспилотников.
Минобороны также сообщило о поражении сухогруза в Бугском лимане. В ведомстве утверждают, что судно доставляло в порт Николаева грузы военного и двойного назначения.
12 октября Минобороны сообщило об ударах по двум сухогрузам, которые, по его данным, перевозили военные грузы в порты Одессы и Николаева. Тогда же ведомство заявило о поражении логистического центра «Новой почты» в Николаевской области.
11 октября российские военные заявили об ударе по логистическому центру в Терновке, а также по сухогрузу, следовавшему в порт Черноморска с военными грузами.
9 октября Минобороны сообщило о поражении сухогруза в порту Николаева, который, по утверждению ведомства, доставил грузы для украинской армии.