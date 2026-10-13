Песков: Москва продолжает контакты по энергетическому перемирию

11 октября Трамп заявил о введении режима прекращения огня в энергетической сфере между Россией и Украиной. По его словам, он вступил в силу немедленно. Такое заявление Трамп сделал на фоне масштабной сделки по поставкам российского дизельного топлива в США, для реализации которой Вашингтон временно ослабил антироссийские санкции. В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявляли, что не знают о такой договоренности.