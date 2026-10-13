Песков: Москва продолжает контакты по энергетическому перемирию
Москва продолжает контакты по энергетическому перемирию России и Украины, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы вчера с вами эту тему обсуждали. Мне ко вчерашнему разговору пока добавить нечего», – заявил он.
Вопрос, почему президент США Дональд Трамп уверенно заявляет, что стороны согласились на перемирие, Песков рекомендовал адресовать самому американскому лидеру.
11 октября Трамп заявил о введении режима прекращения огня в энергетической сфере между Россией и Украиной. По его словам, он вступил в силу немедленно. Такое заявление Трамп сделал на фоне масштабной сделки по поставкам российского дизельного топлива в США, для реализации которой Вашингтон временно ослабил антироссийские санкции. В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявляли, что не знают о такой договоренности.
10 октября Трамп отметил, что настало время для смены президента на Украине. По его словам, Зеленский «мог много раз урегулировать этот конфликт, но предпочитает этого не делать». Американский президент также сказал, что Вашингтон требовал от Киева прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.
По оценке The Wall Street Journal, отношения Трампа и Зеленского достигли самой низкой точки с 2025 г., когда между ними произошла перепалка в Овальном кабинете Белого дома.