Почти треть рекламных звонков делают банки

Почти треть (30%) рекламных звонков из общего количества массовых вызовов делают банки. Об этом рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с данными операторов, которые они представили в Минцифры за I квартал 2026 г., и подтвердил второй, близкий к Минцифры. Всего за три месяца банки сделали примерно 1,2 млрд звонков, или по 400 млн вызовов ежемесячно.