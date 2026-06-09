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Главная / Технологии /

Почти треть рекламных звонков делают банки

По отзывам абонентов кредитные организации чаще всего обращаются с предложениями приобрести новые продукты и услуги
Анна Устинова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Почти треть (30%) рекламных звонков из общего количества массовых вызовов делают банки. Об этом рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с данными операторов, которые они представили в Минцифры за I квартал 2026 г., и подтвердил второй, близкий к Минцифры. Всего за три месяца банки сделали примерно 1,2 млрд звонков, или по 400 млн вызовов ежемесячно.

Операторы представили аналитику в Минцифры по жалобам абонентов на нежелательные звонки в рамках обсуждения эффективности мер по массовым обзвонам, пояснил источник, знакомый с данными операторов. Оценка телекомкомпаний построена на анализе длительности вызова, разметке голосового трафика в сервисах «антиспам», жалобах от абонентов, информации из открытых источников и материалах административных дел о незаконной рекламе по сетям связи, говорится в статистике.

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