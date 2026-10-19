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Ozon введет плату для владельцев ПВЗ за пользование услугами агента

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Ozon с 1 декабря вводит плату для владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) за пользование услугами агента. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

Дело в том, что взаимоотношения между Ozon и владельцами ПВЗ строятся на основе агентского договора. По закону услуги агента должны оплачиваться, отметили представители маркетплейса.

Размер платы не будет превышать 1% от вознаграждения владельца за заказы. Для точек, которые работают меньше года, плата составит 1 руб.

Агентство отметило, что в «Яндекс маркете», согласно ответу маркетплейса, не собираются вводить подобную. плату. В Wildberries отметили, что их условия сотрудничества с владельцами ПВЗ не подразумевают агентского вознаграждения.

7 сентября представитель Ozon сообщил «Ведомостям», что по итогам первых семи месяцев суммарный расход продавца на все услуги Ozon составил 24,73% от цены продажи товаров. При этом 25 000 продавцов заплатили менее 15%. В расходах учтен обязательный платеж продавца за представление товаров на витрине и дополнительные услуги, такие как логистика, продвижение и другие. 

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