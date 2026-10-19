Ozon введет плату для владельцев ПВЗ за пользование услугами агента

7 сентября представитель Ozon сообщил «Ведомостям», что по итогам первых семи месяцев суммарный расход продавца на все услуги Ozon составил 24,73% от цены продажи товаров. При этом 25 000 продавцов заплатили менее 15%. В расходах учтен обязательный платеж продавца за представление товаров на витрине и дополнительные услуги, такие как логистика, продвижение и другие.