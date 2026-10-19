Ozon введет плату для владельцев ПВЗ за пользование услугами агента
Дело в том, что взаимоотношения между Ozon и владельцами ПВЗ строятся на основе агентского договора. По закону услуги агента должны оплачиваться, отметили представители маркетплейса.
Размер платы не будет превышать 1% от вознаграждения владельца за заказы. Для точек, которые работают меньше года, плата составит 1 руб.
Агентство отметило, что в «Яндекс маркете», согласно ответу маркетплейса, не собираются вводить подобную. плату. В Wildberries отметили, что их условия сотрудничества с владельцами ПВЗ не подразумевают агентского вознаграждения.
7 сентября представитель Ozon сообщил «Ведомостям», что по итогам первых семи месяцев суммарный расход продавца на все услуги Ozon составил 24,73% от цены продажи товаров. При этом 25 000 продавцов заплатили менее 15%. В расходах учтен обязательный платеж продавца за представление товаров на витрине и дополнительные услуги, такие как логистика, продвижение и другие.