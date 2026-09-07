Продавцы платят Ozon в среднем четверть суммы от продаж товаров

Исключительно обязательный платеж – комиссия за продажу – составил в среднем 1,54% от цены проданных товаров. Ozon утверждает, что шесть из десяти продавцов заплатили не более 1,3%, около 20 000 продавцов из 700 000 предпринимателей заплатили 9% или чуть больше. Различие в комиссии маркетплейс объяснил спецификой категории, интенсивностью специальных акций и сезонными факторами.