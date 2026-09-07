Продавцы платят Ozon в среднем четверть суммы от продаж товаров
По итогам первых семи месяцев суммарный расход продавца на все услуги Ozon составили 24,73% от цены продажи товаров. При этом 25 000 продавцов заплатили менее 15%, сообщил представитель маркетплейса.
В расходах учтен обязательный платеж продавца за представление товаров на витрине и дополнительные услуги, такие как логистика, продвижение и другие. Средние фактические расходы на логистику «внутри» 24,73% составили 7,5% от цены продажи товаров. Дополнительными услугами пользуются не все. Кто-то предпочитает самостоятельно осуществлять доставку и продвигать товары через социальные сети.
Исключительно обязательный платеж – комиссия за продажу – составил в среднем 1,54% от цены проданных товаров. Ozon утверждает, что шесть из десяти продавцов заплатили не более 1,3%, около 20 000 продавцов из 700 000 предпринимателей заплатили 9% или чуть больше. Различие в комиссии маркетплейс объяснил спецификой категории, интенсивностью специальных акций и сезонными факторами.
4 сентября Ozon сообщил, что планирует привлечь операторов сторонней логистики (3PL) в 29 городах России, чтобы создать дополнительные точки отгрузки для продавцов. Партнерские сортировочные центры будут принимать и сортировать товары, передавать их курьерам для доставки, а также обрабатывать возвраты. Стоимость услуг для предпринимателей при этом не изменится.
1 сентября Ozon предложил продавцам размещать товары на складах в Алма-Ате и Астане. Оттуда маркетплейс будет доставлять заказы клиентам из России, Казахстана и Киргизии. До 30 сентября Ozon не будет взимать отдельную плату за перевозку поставок в Алма-Ату и Астану. Маркетплейс пообещал, что сроки доставки для клиентов останутся приемлемыми, несмотря на рост расстояний.