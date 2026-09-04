Ozon привлечет партнерские сортировочные центры для расширения логистики
Компания Ozon планирует привлечь операторов сторонней логистики (3PL) в 29 городах России, чтобы создать дополнительные точки отгрузки для продавцов. Об этом маркетплейс сообщил в своем пресс-релизе.
Партнерские сортировочные центры будут принимать и сортировать товары, передавать их курьерам для доставки, а также обрабатывать возвраты. Часть площадок будет принимать поставки от продавцов и отправлять товары в логистических центрах Ozon в других регионах.
В компании считают, что это позволит диверсифицировать логистическую сеть и увеличить число точек отгрузки. Стоимость услуг для предпринимателей при этом не изменится.
1 сентября Ozon предложил продавцам размещать товары на складах в Алма-Ате и Астане. Оттуда маркетплейс будет доставлять заказы клиентам из России, Казахстана и Киргизии. До 30 сентября Ozon не будет взимать отдельную плату за перевозку поставок в Алма-Ату и Астану. Маркетплейс пообещал, что сроки доставки для клиентов останутся приемлемыми, несмотря на рост расстояний.
28 августа Ozon сообщил, что начнет размещать товары на складах пунктов выдачи. На первом этапе будут продаваться товары, которые покупатели не забрали или отменили, а затем продавцы сами смогут делать поставки на ПВЗ.