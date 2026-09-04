Ozon привлечет партнерские сортировочные центры для расширения логистики

1 сентября Ozon предложил продавцам размещать товары на складах в Алма-Ате и Астане. Оттуда маркетплейс будет доставлять заказы клиентам из России, Казахстана и Киргизии. До 30 сентября Ozon не будет взимать отдельную плату за перевозку поставок в Алма-Ату и Астану. Маркетплейс пообещал, что сроки доставки для клиентов останутся приемлемыми, несмотря на рост расстояний.