Ozon начнет размещать и продавать товары из пунктов выдачи

Старт первого этапа запланирован на 10 сентября. Товары, которые покупатели не забрали или отменили, будут лежать в ПВЗ, но их будет видно на витрине Ozon и их можно будет заказать привычным способом. Когда клиент закажет товар, хранящийся в ПВЗ, его передадут курьеру Ozon и доставят в нужный город. Однако вывезти свою продукцию из пунктов выдачи продавцы не смогут. Компания отметила, что запустит вывозы до конца октября.