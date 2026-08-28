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Главная / Бизнес /

Ozon начнет размещать и продавать товары из пунктов выдачи

Наталья Захарова

Ozon начнет размещать товары на складах пунктов выдачи. На первом этапе будут продаваться товары, которые покупатели не забрали или отменили, а затем продавцы сами смогут делать поставки на ПВЗ. Об этом сообщили в Telegram-канале компании.

Старт первого этапа запланирован на 10 сентября. Товары, которые покупатели не забрали или отменили, будут лежать в ПВЗ, но их будет видно на витрине Ozon и их можно будет заказать привычным способом. Когда клиент закажет товар, хранящийся в ПВЗ, его передадут курьеру Ozon и доставят в нужный город. Однако вывезти свою продукцию из пунктов выдачи продавцы не смогут. Компания отметила, что запустит вывозы до конца октября.

Второй этап будет в октябре. Продавцы сами смогут привозить товары, которые хотели бы оставить на ПВЗ. Предприниматели также смогут привозить свою продукцию в ближайший ПВЗ, чтобы его оттуда перевезли в другие пункты. Более 80 000 пунктов выдачи смогут работать как небольшие логистические центры, а владельцы точек смогут получить дополнительный заработок.

Логистические объекты Ozon несколько раз подвергались атакам украинских БПЛА. В ночь на 24 августа были эвакуированы склады в Краснодаре, Адыгейске и Невинномысске, а утром дрон атаковал логистический центр в Махачкале. В ночь на 27 августа беспилотники ударили по складам в Уфе и Оренбурге. До этого атакам с июля в основном подвергались объекты маркетплейса Wildberries.

24 августа в компании сообщили, что продавцы Ozon с активным страховым полисом от СПАО «Ингосстрах» с покрытием рисков ущерба от атак БПЛА получат выплаты за поврежденные товары. Также маркетплейс не будет брать плату за размещение товаров на пострадавшем складе и отменил наценки за нелокальные продажи в кластерах, где находятся поврежденные объекты. Ozon будет бесплатно перевозить товары с закрытых складов на другие и перенаправлять кросс-докинг в пути.

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