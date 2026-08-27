Ozon сообщил об атаках на склады в Уфе и Оренбурге

24 августа в компании сообщили, что продавцы Ozon с активным страховым полисом от СПАО «Ингосстрах» с покрытием рисков ущерба от атак БПЛА получат выплаты за поврежденные товары. Также маркетплейс не будет брать плату за размещение товаров на пострадавшем складе и отменил наценки за нелокальные продажи в кластерах, где находятся поврежденные объекты. Ozon будет бесплатно перевозить товары с закрытых складов на другие и перенаправлять кросс-докинг в пути.