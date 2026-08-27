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Ozon сообщил об атаках на склады в Уфе и Оренбурге

Ведомости

Логистические объекты Ozon в Уфе и Оренбурге подверглись атакам беспилотников. Об этом сообщили в компании.

Сотрудники были эвакуированы. Пострадавших нет, возгорания не возникло. 

«Объект в Оренбурге возобновил работу. Логистический комплекс в Уфе получил незначительные повреждения, но пока закрыт – территорию нужно тщательно осмотреть», – говорится в сообщении.

Поставки от продавцов в Уфе пока не принимаются, а товары, находящиеся в пути, перенаправляют на другие объекты.

ВСУ начали атаковать склады Ozon в конце августа. Ударам подвергались объекты маркетплейса в Краснодаре, Адыгейске и Невинномысске, Махачкале. До этого атакам с июля в основном подвергались объекты маркетплейса Wildberries.

24 августа в компании сообщили, что продавцы Ozon с активным страховым полисом от СПАО «Ингосстрах» с покрытием рисков ущерба от атак БПЛА получат выплаты за поврежденные товары. Также маркетплейс не будет брать плату за размещение товаров на пострадавшем складе и отменил наценки за нелокальные продажи в кластерах, где находятся поврежденные объекты. Ozon будет бесплатно перевозить товары с закрытых складов на другие и перенаправлять кросс-докинг в пути.

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