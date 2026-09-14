Ozon начал размещать товары в ПВЗ

В Ozon рассказали, что если клиент откажется от покупки или не успеет забрать товар, то его посылку разместят на полке прямо в ПВЗ. После обработки позиция начнет продаваться как обычно через сайт или приложение. Продавцы могут проверить, какие товары размещены в ПВЗ, в разделе «Возвраты и отмены». У таких товаров будет статус «На складе Ozon», а вместо адреса будет указан «Пункт выдачи Ozon». В целях безопасности адреса ПВЗ не раскрываются.