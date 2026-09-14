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Ozon начал размещать товары в ПВЗ

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Уже с 10 сентября в некоторых пунктах выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса Ozon начали оставаться невыкупы и отмены. Помещения подготавливают для размещения товаров, сообщила компания в Telegram-канале.

В Ozon рассказали, что если клиент откажется от покупки или не успеет забрать товар, то его посылку разместят на полке прямо в ПВЗ. После обработки позиция начнет продаваться как обычно через сайт или приложение. Продавцы могут проверить, какие товары размещены в ПВЗ, в разделе «Возвраты и отмены». У таких товаров будет статус «На складе Ozon», а вместо адреса будет указан «Пункт выдачи Ozon». В целях безопасности адреса ПВЗ не раскрываются.

Маркетплейс отметил, что крупные товары, со сроком годности, ювелирные украшения и некоторые другие будут в любом случае направляться в логистические центры. Обычные товары перенаправят на склад, если в ПВЗ не будет свободного места. Все расходы будут такими же, а тарифы за логистику рассчитают в зависимости от кластера, в котором находится пункт выдачи.

В Ozon рассказали, что нацелены на то, чтобы продажи из ПВЗ ничем не отличались от продаж из больших логистических центров. В октябре по планам можно будет вывозить товары, которые размещены и продаются в ПВЗ, а также делать доставки в пункт или кросс-докингом.

О планах начать размещать товары на складах пунктов выдачи Ozon сообщил 28 августа. Логистические объекты маркетплейса регулярно подвергаются атакам украинских БПЛА.

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