Ozon начал размещать товары в ПВЗ
В Ozon рассказали, что если клиент откажется от покупки или не успеет забрать товар, то его посылку разместят на полке прямо в ПВЗ. После обработки позиция начнет продаваться как обычно через сайт или приложение. Продавцы могут проверить, какие товары размещены в ПВЗ, в разделе «Возвраты и отмены». У таких товаров будет статус «На складе Ozon», а вместо адреса будет указан «Пункт выдачи Ozon». В целях безопасности адреса ПВЗ не раскрываются.
Маркетплейс отметил, что крупные товары, со сроком годности, ювелирные украшения и некоторые другие будут в любом случае направляться в логистические центры. Обычные товары перенаправят на склад, если в ПВЗ не будет свободного места. Все расходы будут такими же, а тарифы за логистику рассчитают в зависимости от кластера, в котором находится пункт выдачи.
В Ozon рассказали, что нацелены на то, чтобы продажи из ПВЗ ничем не отличались от продаж из больших логистических центров. В октябре по планам можно будет вывозить товары, которые размещены и продаются в ПВЗ, а также делать доставки в пункт или кросс-докингом.
О планах начать размещать товары на складах пунктов выдачи Ozon сообщил 28 августа. Логистические объекты маркетплейса регулярно подвергаются атакам украинских БПЛА.