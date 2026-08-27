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Главная / Бизнес /

Число продавцов на крупнейших маркетплейсах превысило 1,5 млн лиц

Их совокупный оборот превысил 3 трлн рублей
Лиана Липанова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Число продавцов на российских цифровых платформах во II квартале 2026 г. увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,5%, превысив 1,5 млн лиц. Об этом говорится в исследовании Ассоциации цифровых платформ (АЦП) и агентства «Infoline-аналитика», с которым ознакомились «Ведомости». В нем сказано, что доля малого и среднего бизнеса среди них составила 87,9%.

В исследовании учитываются агрегированные данные членов АЦП – Ozon, Wildberries, «Авито», «Яндекса» и «Купера». Под селлерами понимаются продавцы и компании, ведущие деятельность на этих площадках. Подсчет включал уникальных продавцов: если один бизнес работает сразу на нескольких платформах, повторно его не брали, пояснил представитель АЦП. На «Авито» и в «Купере» такие участники-компании могут называться партнерами или продавцами.

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