Число продавцов на крупнейших маркетплейсах превысило 1,5 млн лиц

Число продавцов на российских цифровых платформах во II квартале 2026 г. увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,5%, превысив 1,5 млн лиц. Об этом говорится в исследовании Ассоциации цифровых платформ (АЦП) и агентства «Infoline-аналитика», с которым ознакомились «Ведомости». В нем сказано, что доля малого и среднего бизнеса среди них составила 87,9%.