Минцифры опубликовало ключевые инициативы третьего пакета мер против мошенников

Пакет мер размещен для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В частности, предлагается создать единую платформу согласий на «Госуслугах», где гражданин сможет увидеть согласия на обработку персональных данных, которые он ранее давал онлайн и офлайн. Россиянин также сможет узнать, кто, как и зачем обрабатывает данные, и отозвать ранее выданное согласие. Появится возможность сообщить о возможных нарушениях в уполномоченные органы.