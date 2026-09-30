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Минцифры опубликовало ключевые инициативы третьего пакета мер против мошенников

Появятся «платформа согласий» на «Госуслугах» и база участников схем аферистов
Инна Шульгина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Минцифры России обнародовало ключевые инициативы третьего пакета мер против мошенников. Информация опубликована в канале ведомства в Max.

«Ведомости» собрали основные тезисы «Антифрода 3.0».

Платформа согласий и база участников схем мошенников

Пакет мер размещен для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В частности, предлагается создать единую платформу согласий на «Госуслугах», где гражданин сможет увидеть согласия на обработку персональных данных, которые он ранее давал онлайн и офлайн. Россиянин также сможет узнать, кто, как и зачем обрабатывает данные, и отозвать ранее выданное согласие. Появится возможность сообщить о возможных нарушениях в уполномоченные органы.  

В рамках ГИС «Антифрод» планируется сформировать базу людей, предоставляющих аферистам свои абонентские номера и учетные данные в различных информсистемах. По данным ведомства, мера позволит выявлять и блокировать мошеннические схемы, а также повысит безопасность цифровых сервисов.

Контроль за распространением сим-карт

Возможность распространять сим-карты останется исключительно у прямых дилеров – компаний с агентским договором с оператором. Быть дилером может только юридическое лицо. Физлица и индивидуальные предприниматели лишатся права заключать договоры от имени операторов.

Операторы связи смогут продавать сим-карты только с нулевым балансом. Абонент внесет средства на лицевой счет и тем самым идентифицируется при платеже. Мера направлена на борьбу с мошенничеством через предоплаченные сим-карты и станет дополнительным инструментом идентификации реального пользователя.‍

Документ также запретит продажу предактивированных сим-карт – уже оформленных на других абонентов. Мера позволит пресекать незаконную продажу в интернете номеров, зарегистрированных на других лиц, и не даст мошенникам использовать чужие сим-карты в противоправных целях.‍

Ограничения на СМС-рассылки и регулирование сим-карт в М2М

СМС-рассылки смогут осуществлять только операторы связи. Сейчас агрегаторы массовых рассылок находятся в нерегулируемой «серой зоне», что создает риск мошенничества. Нововведение сократит риски отправки сообщений с нарушением законодательства, в том числе в сфере рекламы.‍

Правительство сможет определять особенности оказания услуг связи через М2М-устройства. Новведение не позволит мошенникам использовать сим-карты, выделенные для межмашинного взаимодействия, для незаконных рассылок и обзвонов.‍

В Минцифры обратили внимание, что законопроект является комплексным и направлен на формирование надежной системы защиты граждан от кибермошенничества. Принятие документа значительно снизит возможности преступников и повысит доверие к цифровым сервисам.

30 сентября вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко сообщал «РИА Новости», что в «Антифрод 3.0» вошло около 20 инициатив. По его словам, законопроект планируют внести в Госдуму в осеннюю сессию.

Первый пакет мер по борьбе с кибермошенничеством («Антифрод 1.0») приняли в апреле 2025 г. Он вступил в силу 1 июня 2025 г. В июне 2026 г. был принят «Антифрод 2.0».

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