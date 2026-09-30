Власти готовят третий пакет мер против телефонных мошенников

24 сентября представитель Минцифры сообщил «Ведомостям», что в третий пакт по борьбе с кибермошенничеством может войти мера, запрещающая субдилерскую схему продажи сим-карт. Это означает, что физлица и индивидуальные предприниматели не смогут заключать договоры об оказании услуг связи от имени оператора. Министерство собирается оставить право на распространение сим-карт только за прямыми дилерами операторов связи. Такой дилер должен будет иметь агентский договор непосредственно с оператором и быть юридическим лицом. В аппарате Григоренко подтвердили разработку «ряда инициатив, направленных против мошенничества с сим-картами», в рамках «Антифрода 3.0».