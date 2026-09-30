Власти готовят третий пакет мер против телефонных мошенников
Третий пакет законодательных мер по борьбе с телефонным и онлайн-мошенничеством находится на заключительном этапе разработки. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
По его словам, в «Антифрод 3.0» вошло около 20 инициатив. Законопроект планируют внести в Госдуму в осеннюю сессию, уточнил Григоренко.
Правительство продолжает работу по защите граждан от действий мошенников и совершенствованию механизмов противодействия аферистам.
24 сентября представитель Минцифры сообщил «Ведомостям», что в третий пакт по борьбе с кибермошенничеством может войти мера, запрещающая субдилерскую схему продажи сим-карт. Это означает, что физлица и индивидуальные предприниматели не смогут заключать договоры об оказании услуг связи от имени оператора. Министерство собирается оставить право на распространение сим-карт только за прямыми дилерами операторов связи. Такой дилер должен будет иметь агентский договор непосредственно с оператором и быть юридическим лицом. В аппарате Григоренко подтвердили разработку «ряда инициатив, направленных против мошенничества с сим-картами», в рамках «Антифрода 3.0».
Внести в «Антифрод 3.0» запрет на перепродажу сим-карт посредниками предложили в МВД 23 сентября.
Первый пакет мер по борьбе с кибермошенничеством («Антифрод 1.0») был принят в апреле 2025 г., а вступил в силу 1 июня 2025 г. В июне 2026 г. был принят следующий комплекс инициатив – «Антифрод 2.0».