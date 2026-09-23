Полиция хочет запретить перепродажу сим-карт посредниками
МВД готовит поправки, ограничивающие работу субдилеров – посредников при продаже сим-карт. Об этом сообщил начальник управления по борьбе с противоправным использованием ИКТ МВД Филипп Немов на форуме Ассоциации банков России.
«Наше предложение в пакет мер «Антифрод 3.0» – убрать и ликвидировать как класс субдилерство по реализации сим-карт. Поверьте, мы анонсируем и расскажем, как», – сказал Немов (цитата по Frank Media).
В августе было опубликовано постановление правительства, согласно которому операторам запретят заключать договоры с физлицами на использование сим-боксов. Новые правила вступят в силу с 1 марта 2027 г. Принятый документ корректирует действующие правила оказания телефонных услуг и впервые вводит в них определение сим-бокса. Под ним понимается абонентское оборудование, которое обеспечивает прохождение трафика между сетями и дает возможность одновременно использовать несколько SIM-карт.