Полиция хочет запретить перепродажу сим-карт посредниками

В августе было опубликовано постановление правительства, согласно которому операторам запретят заключать договоры с физлицами на использование сим-боксов. Новые правила вступят в силу с 1 марта 2027 г. Принятый документ корректирует действующие правила оказания телефонных услуг и впервые вводит в них определение сим-бокса. Под ним понимается абонентское оборудование, которое обеспечивает прохождение трафика между сетями и дает возможность одновременно использовать несколько SIM-карт.