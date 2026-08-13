В России ввели запрет на сим-боксы для физических лиц

23 июля «Мегафон» сообщил о новой схеме мошенничества, связанного с сим-боксами. Аферисты находят жертв в соцсетях и на сайтах знакомств, предлагая участие в фейковых проектах. После потери денег жертву убеждают компенсировать их через новую схему. На третьем этапе в квартире устанавливают антенный шлюз – часть сим-бокса для мошеннических звонков. Владелец рискует стать фигурантом уголовного дела, а организаторы остаются в тени.