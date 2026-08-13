В России ввели запрет на сим-боксы для физических лиц
Операторам запретили заключать договоры с физлицами на использование сим-боксов, следует из постановления правительства РФ.
Согласно документу, новые правила вступят в силу с 1 марта 2027 г. Принятый документ корректирует действующие правила оказания телефонных услуг и впервые вводит в них определение сим-бокса. Под ним понимается абонентское оборудование, которое обеспечивает прохождение трафика между сетями и дает возможность одновременно использовать несколько SIM-карт.
Постановление направлено против мошенников, использующих сим-боксы.
В Мордовии на этой неделе ФСБ пресекла работу группировки, обеспечивавшей работу сим-боксов для военной разведки Украины. Организатором был россиянин, связанный с украинскими спецслужбами. Он снабжал участников группы «серыми» сим-картами и сим-боксами. Возбуждены уголовные дела.
23 июля «Мегафон» сообщил о новой схеме мошенничества, связанного с сим-боксами. Аферисты находят жертв в соцсетях и на сайтах знакомств, предлагая участие в фейковых проектах. После потери денег жертву убеждают компенсировать их через новую схему. На третьем этапе в квартире устанавливают антенный шлюз – часть сим-бокса для мошеннических звонков. Владелец рискует стать фигурантом уголовного дела, а организаторы остаются в тени.