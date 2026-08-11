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В Мордовии ФСБ задержала группу россиян, обеспечивавших работу сим-боксов

Ведомости

ФСБ пресекла в Мордовии деятельность группировки, обеспечивавшей работу сим-боксов для военной разведки Украины. Ее координировал россиянин, сотрудничавший с украинскими спецслужбами, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на спецслужбу РФ.

Гражданин России снабжал участников «серыми» сим-картами и сим-боксами, в том числе действующими в Саранске. Возбуждены уголовные дела: членам группы – по статье о незаконном использовании трафика, координатору – о госизмене. Ведется следствие, устанавливаются другие эпизоды и соучастники.‍

10 августа в ФСБ сообщили о задержании мужчины, планировавшего устроить в Херсонской области теракт против российских военных с применением бомбы, имитирующий пауэрбанк. Подозреваемый, придерживающийся взглядов запрещенной террористической организации, был вовлечен в преступную деятельность через Telegram. Его завербовал представитель украинских спецслужб, который поставил задачу организовать теракт в отношении российских военнослужащих, расквартированных в Скадовске.

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