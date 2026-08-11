В Мордовии ФСБ задержала группу россиян, обеспечивавших работу сим-боксов

10 августа в ФСБ сообщили о задержании мужчины, планировавшего устроить в Херсонской области теракт против российских военных с применением бомбы, имитирующий пауэрбанк. Подозреваемый, придерживающийся взглядов запрещенной террористической организации, был вовлечен в преступную деятельность через Telegram. Его завербовал представитель украинских спецслужб, который поставил задачу организовать теракт в отношении российских военнослужащих, расквартированных в Скадовске.