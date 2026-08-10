ФСБ пресекла попытку взорвать военных пауэрбанком в Херсонской области

В спецслужбе сообщили, что у задержанного изъяли бомбу в пауэрбанке с массой взрывчатого вещества более 200 г, а также телефон с перепиской, подтверждающей связь с куратором. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на теракт и незаконного оборота взрывчатки.