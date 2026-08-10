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ФСБ пресекла попытку взорвать военных пауэрбанком в Херсонской области

Ведомости

Сотрудники ФСБ задержали мужчину, планировавшего устроить в Херсонской области теракт против российских военных с применением бомбы, имитирующий пауэрбанк. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В ходе оперативных мероприятий установлено, что подозреваемый, придерживающийся взглядов запрещенной террористической организации, был вовлечен в преступную деятельность через Telegram. Вербовщиком выступил представитель украинских спецслужб, который поставил задачу организовать теракт в отношении российских военнослужащих, расквартированных в Скадовске.

В спецслужбе сообщили, что у задержанного изъяли бомбу в пауэрбанке с массой взрывчатого вещества более 200 г, а также телефон с перепиской, подтверждающей связь с куратором. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на теракт и незаконного оборота взрывчатки.

Ранее, 6 августа, ФСБ пресекла подготовку теракта тремя подростками в Поволжье. Возбуждены дела о госизмене и терроризме, при обысках у подозреваемых изъяты ингредиенты для зажигательных средств и документы.

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