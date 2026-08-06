ФСБ пресекла подготовку терактов тремя подростками в Приморье

«Путем видеозаписи и фотографирования собрали сведения о местах жительства и работы военнослужащих, используемых ими автомобилях и местах парковки, видеокамерах, установленных на их домах и других прилегающих зданиях, а также о расположенных вблизи подъездов местах, позволяющих скрытно разместить взрывные устройства с целью совершения диверсионно-террористического акта на одном из объектов Росгвардии», – говорится в публикации.