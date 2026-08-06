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ФСБ пресекла подготовку терактов тремя подростками в Приморье

Ведомости

Сотрудники ФСБ задержали в Приморье трех подростков за сбор данных о военных и подготовку теракта на объекте Росгвардии по заданию украинской террористической организации. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Путем видеозаписи и фотографирования собрали сведения о местах жительства и работы военнослужащих, используемых ими автомобилях и местах парковки, видеокамерах, установленных на их домах и других прилегающих зданиях, а также о расположенных вблизи подъездов местах, позволяющих скрытно разместить взрывные устройства с целью совершения диверсионно-террористического акта на одном из объектов Росгвардии», – говорится в публикации.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене и членстве в террористической организации. При обысках оперативники спецслужбы изъяли у подозреваемых ингредиенты для самодельных зажигательных средств, а также документы.

Ранее, 5 августа, суд в Калининграде назначил гражданину Литвы наказание в виде 13,5 года тюремного заключения за шпионаж. Установлено, что осужденный в период с 2011 по 2024 г. осуществлял сбор и передачу сведений, отнесенных к государственной тайне.

В тот же день сотрудники УФСБ по Калужской области задержали 22-летнего гражданина России при попытке совершить поджог здания военного комиссариата. По данным спецслужб, задержанный взаимодействовал с СБУ и исполнял ее поручения. В частности, ему вменяется нанесение на фасады жилых зданий надписей, содержащих оскорбления в адрес российских органов власти.

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