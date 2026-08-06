ФСБ пресекла подготовку терактов тремя подростками в Приморье
Сотрудники ФСБ задержали в Приморье трех подростков за сбор данных о военных и подготовку теракта на объекте Росгвардии по заданию украинской террористической организации. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«Путем видеозаписи и фотографирования собрали сведения о местах жительства и работы военнослужащих, используемых ими автомобилях и местах парковки, видеокамерах, установленных на их домах и других прилегающих зданиях, а также о расположенных вблизи подъездов местах, позволяющих скрытно разместить взрывные устройства с целью совершения диверсионно-террористического акта на одном из объектов Росгвардии», – говорится в публикации.
В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене и членстве в террористической организации. При обысках оперативники спецслужбы изъяли у подозреваемых ингредиенты для самодельных зажигательных средств, а также документы.
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