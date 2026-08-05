Суд в Калининграде приговорил гражданина Литвы к 13,5 года колонии за шпионаж
Калининградский областной суд приговорил гражданина Литвы к 13,5 года лишения свободы по делу о шпионаже. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Как установил суд, осужденный в период с 2011 по 2024 г. на территории России собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну. По версии следствия, эта информация могла быть использована в ущерб безопасности страны.
В суде отметили, что противоправная деятельность гражданина Литвы была пресечена сотрудниками управления ФСБ по Калининградской области. Его действия квалифицированы по ст. 276 УК РФ (шпионаж).
При назначении наказания суд учел наличие у подсудимого тяжелых хронических заболеваний. Помимо лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима суд постановил конфисковать телефон и специальные технические средства, использовавшиеся для совершения преступления.
27 июля в Хабаровске сотрудники ФСБ задержали местного жителя 1971 г. р. по подозрению в государственной измене. Он инициативно связался с представителями разведки Новой Зеландии.