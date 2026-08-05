Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
ROSN350,65+2,11%CNY Бирж.11,99+0,33%IMOEX2 301,65+1,43%RTSI895,93+1,68%RGBI115,37+0,43%RGBITR776,26+0,44%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Суд в Калининграде приговорил гражданина Литвы к 13,5 года колонии за шпионаж

Ведомости

Калининградский областной суд приговорил гражданина Литвы к 13,5 года лишения свободы по делу о шпионаже. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Как установил суд, осужденный в период с 2011 по 2024 г. на территории России собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну. По версии следствия, эта информация могла быть использована в ущерб безопасности страны.

В суде отметили, что противоправная деятельность гражданина Литвы была пресечена сотрудниками управления ФСБ по Калининградской области. Его действия квалифицированы по ст. 276 УК РФ (шпионаж).

При назначении наказания суд учел наличие у подсудимого тяжелых хронических заболеваний. Помимо лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима суд постановил конфисковать телефон и специальные технические средства, использовавшиеся для совершения преступления.

27 июля в Хабаровске сотрудники ФСБ задержали местного жителя 1971 г. р. по подозрению в государственной измене. Он инициативно связался с представителями разведки Новой Зеландии.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её