ФСБ задержала россиянина по подозрению в шпионаже в пользу Новой Зеландии

23 июля в ФСБ сообщили о задержании троих жителей Луганской народной республики (ЛНР) по подозрению в госизмене. Независимо друг от друга они передавали военные данные украинским спецслужбам. Задержанные также собирали и передавали сведения о сотрудниках территориальных органов исполнительной власти и о социально-политической обстановке в регионе.