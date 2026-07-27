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ФСБ задержала россиянина по подозрению в шпионаже в пользу Новой Зеландии

Ведомости

В Хабаровске сотрудники ФСБ задержали местного жителя 1971 года рождения по подозрению в государственной измене. Он инициативно связался с представителями разведки Новой Зеландии, сообщает ЦОС ФСБ.

Мужчина шпионил для службы безопасности и разведки Новой Зеландии, входящей в альянс разведок «Пять глаз» с участием США, Великобритании, Канады и Австралии. Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Суд отправил его под стражу. Расследование продолжается.

23 июля в ФСБ сообщили о задержании троих жителей Луганской народной республики (ЛНР) по подозрению в госизмене. Независимо друг от друга они передавали военные данные украинским спецслужбам. Задержанные также собирали и передавали сведения о сотрудниках территориальных органов исполнительной власти и о социально-политической обстановке в регионе.

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