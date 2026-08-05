В Калужской области задержали студента, пытавшегося поджечь военкомат

Спецслужбы отмечают, что задержанный сотрудничал с СБУ выполнял их задания, одним из которых было нанесение надписей, оскорбляющих российские органы власти, на стены жилых домов. После задержанный по заданию куратора приобрел необходимые материалы и изготовил бутылку с зажигательной смесью. Молодой человек провел разведку местности около военкомата и попытался его поджечь, но был задержан.