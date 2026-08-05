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В Калужской области задержали студента, пытавшегося поджечь военкомат

Ведомости

В Калужской области ФСБ задержало 22-летнего россиянина, который пытался поджечь военкомат. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности в Калужской области пресечена противоправная деятельность гражданина России 2004 г. р., причастного к подготовке террористического акта на объекте Министерства обороны России», – говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Спецслужбы отмечают, что задержанный сотрудничал с СБУ выполнял их задания, одним из которых было нанесение надписей, оскорбляющих российские органы власти, на стены жилых домов. После задержанный по заданию куратора приобрел необходимые материалы и изготовил бутылку с зажигательной смесью. Молодой человек провел разведку местности около военкомата и попытался его поджечь, но был задержан.

Во время задержания у него обнаружили канистру с зажигательной смесью. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к совершению террористического акта) УК РФ. Сейчас злоумышленник дает показания.

По данным МВД, звонки с предложением поджечь военкомат стали поступать с территории Украины с 2023 г.

В прошлом году ФСБ задержало в Барнауле студента 2006 г. р., который пытался поджечь военкомат. Молодой человек мог действовать по заданию представителей украинской террористической организации.

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