МВД сообщило о массовых звонках с предложением поджечь военкомат

МВД сообщило о массовых звонках с предложением поджечь военкоматВо всех случаях звонки поступали с территории Украины
С территории Украины начали поступать массовые звонки с предложением поджечь военкоматы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
«Сотрудники МВД России отмечают резкий рост количества поступающих из регионов нашей страны сообщений об использовании телефонными мошенниками с Украины новой тактики. Они не только похищают деньги обманутых россиян, но и пытаются вовлечь их в совершение диверсий и террористических актов», – сказано в сообщении.
По данным ведомства, злоумышленники сначала похищают деньги, а потом предлагают потерпевшим «отомстить аферистам или же оказать содействие в их задержании». «Но каков бы ни был предлог, все заканчивается одинаково: требованием совершить поджог объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры», – пояснили в МВД. Чаще всего жертвами мошенников становятся пожилые люди.
Аналогичное предупреждение выпустила и Генпрокуратура. В ведомстве напомнили, что сотрудники правоохранительных органов не привлекают людей к содействию с помощью телефонного разговора и не просят совершить противоправное действие. В ведомстве также напомнили, что поджог военкомата может быть расценен как теракт (ст. 205 УК РФ) или диверсия (ст. 281 УК РФ). Максимальное наказание по этим статьям предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет.
Генпрокуратура также связала серию поджогов военкоматов с успехами ВС России в зоне спецоперации. «Звонки носили массовый характер и по времени совпадали с датами успешного продвижения ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции», – сказано в сообщении.
В Генпрокуратуре пояснили, что российские граждане получали указания от людей, которые представлялись сотрудниками финансовых организаций или правоохранительных органов. Они предлагали жертвам помочь в задержании преступников или погасить задолженность по кредитным обязательствам с помощью поджога объектов военной или банковской инфраструктуры.
Случаи поджогов военкоматов участились в последние несколько дней. В частности, 7 августа сообщалось, что ФСБ пресекла попытку жителя города Бор в Нижегородской области поджечь здание военкомата с помощью зажигательной смеси. Мужчина сам отказался от совершения поджога и обратился в УФСБ по региону.
7 августа «Ведомости» писали, что руководитель партии и думской фракции «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) Сергей Миронов направил министру обороны России Сергею Шойгу письмо, в котором он утверждает, что 1-2 августа в России было совершено 25 попыток поджогов военкоматов. В комментарии «Ведомостям» Миронов отметил, что среди поджигателей есть школьники, пожилые россияне и попавшие в «кредитную кабалу» люди.
В конце января в России вынесли первый приговор за поджог военкомата по статье о терроризме. В 2022 г. в ночь на 4 мая двое мужчин попытались поджечь военкомат в Нижневартовске. Согласно материалам дела, в это время в здании находился сторож. Пострадавших в результате пожара не было. Одного из фигурантов дела Владислава Борисенко признали виновным по делу о теракте (ч. 2 ст. 205 УК), его приговорили к 12 годам колонии и штрафу в 6000 руб.