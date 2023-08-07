Миронов предложил Минобороны рассматривать украинские колл-центры как военные объекты

В последние дни участились случаи попыток поджогов военкоматов в российских регионах. Только сегодня, например, управление ФСБ по Нижегородской области сообщило о местном жителе, который собирался поджечь военкомат коктейлями Молотова, но потом передумал, испугавшись ответственности. По его словам, задание поджечь военкомат он получил через Telegram. Также 7 августа был задержан 52-летний матрос, который в ночь на 2 августа кинул два коктейля Молотова в здание военкомата в Находке. Как отметил источник «РИА Новости», на такой шаг его заставили пойти телефонные мошенники, представившиеся следователями.