Миронов предложил Минобороны рассматривать украинские колл-центры как военные объекты

Миронов предложил Минобороны рассматривать украинские колл-центры как военные объектыОн призвал ФСБ пресечь их деятельность из-за участившихся случаев поджогов военкоматов
Находящиеся на территории Украины колл-центры следует рассматривать как военные объекты со «всеми вытекающими из этого последствиями», считает руководитель партии и думской фракции «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) Сергей Миронов. Об этом говорится в его официальном письме (есть у «Ведомостей») министру обороны Сергею Шойгу.
Сотрудники этих колл-центров звонят россиянам, представляясь российскими силовиками, и пытаются убедить их поджечь военкоматы для помощи в задержании преступников, пишет Миронов. Если же жертва не поддается на уговоры, то ей начинают угрожать, например, проблемами с родственниками.
В письме Миронов отмечает, что 1-2 августа в России было совершено 25 попыток поджогов военкоматов, при этом украинские колл-центры, по его данным, заключили с 1 августа с военной разведкой Украины договоры «на проведение информационных диверсий» против РФ.
В комментарии «Ведомостям» Миронов отметил, что среди поджигателей есть школьники, пожилые россияне и попавшие в «кредитную кабалу» люди. Кого-то из них запугивают, а кому-то обещают списать кредит. При этом степень психологической обработки оказывается столь высокой, что задержанные потом не могут объяснить, почему пошли на этот шаг, указывает лидер СРЗП.
«Учитывая диверсионный характер деятельности данных колл-центров по заказу министерства обороны Украины, представляется целесообразным рассматривать указанные колл-центры как военные объекты со всеми вытекающими из этого последствиями», – заключает Миронов в своем письме Шойгу.
Еще одно письмо с аналогичным описанием ситуации Миронов направил директору ФСБ Александру Бортникову. В нем парламентарий попросил спецслужбу принять необходимые меры для «пресечения деятельности этих колл-центров, как угрожающих безопасности Российской Федерации».
Миронов в комментарии «Ведомостям» отметил, что признание украинских колл-центров объектами, содействующими диверсионной деятельности Украины на территории России, автоматически делает их соучастниками преступлений. Это ставит их в один ряд с подразделениями ВСУ, осуществляющими диверсии и теракты в РФ, и военной инфраструктурой.
«В свою очередь это влечет за собой признание таких центров законными военными целями для их поражения», – резюмировал он.
В последние дни участились случаи попыток поджогов военкоматов в российских регионах. Только сегодня, например, управление ФСБ по Нижегородской области сообщило о местном жителе, который собирался поджечь военкомат коктейлями Молотова, но потом передумал, испугавшись ответственности. По его словам, задание поджечь военкомат он получил через Telegram. Также 7 августа был задержан 52-летний матрос, который в ночь на 2 августа кинул два коктейля Молотова в здание военкомата в Находке. Как отметил источник «РИА Новости», на такой шаг его заставили пойти телефонные мошенники, представившиеся следователями.