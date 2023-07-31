В Петербурге мужчина поджог двери военкомата и пытался протаранить ворота на авто
В центре Санкт-Петербурга мужчина поджог входные двери военкомата и попытался протаранить арочные ворота на автомобиле, сообщил Telegram-канал администрации Центрального района города.
«В 19:15 по адресу: Чайковского ул., д. 55, неизвестный мужчина совершил поджог входных дверей военного комиссариата и попытался протаранить арочные ворота на легковом автомобиле», – говорится в сообщении.
Возгорание быстро потушили, ущерб оказался незначительным, самого мужчину задержали полицейские, добавили в администрации.
В конце января в России вынесли первый приговор за поджог военкомата по статье о терроризме. В 2022 г. в ночь на 4 мая двое мужчин попытались поджечь военкомат в Нижневартовске. Согласно материалам дела, в это время в здании находился сторож. Пострадавших в результате пожара не было. Одного из фигурантов дела Владислава Борисенко признали виновным по делу о теракте (ч. 2 ст. 205 УК), его приговорили к 12 годам колонии и штрафу в 6000 руб.
На прошлой неделе Второй Западный окружной военный суд приговорил к 13 годам колонии мужчину, попытавшегося поджечь военкомат в Выборге в июне прошлого года. В апреле Верховный суд Крыма приговорил к 10 годам колонии строгого режима россиянина, устроившего поджог военкомата в Симферополе и планировавшего подрыв железнодорожного моста в Советском районе полуострова.