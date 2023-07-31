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В Петербурге мужчина поджог двери военкомата и пытался протаранить ворота на авто

Ведомости

В центре Санкт-Петербурга мужчина поджог входные двери военкомата и попытался протаранить арочные ворота на автомобиле, сообщил Telegram-канал администрации Центрального района города.

«В 19:15 по адресу: Чайковского ул., д. 55, неизвестный мужчина совершил поджог входных дверей военного комиссариата и попытался протаранить арочные ворота на легковом автомобиле», – говорится в сообщении.

Возгорание быстро потушили, ущерб оказался незначительным, самого мужчину задержали полицейские, добавили в администрации.

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В конце января в России вынесли первый приговор за поджог военкомата по статье о терроризме. В 2022 г. в ночь на 4 мая двое мужчин попытались поджечь военкомат в Нижневартовске. Согласно материалам дела, в это время в здании находился сторож. Пострадавших в результате пожара не было. Одного из фигурантов дела Владислава Борисенко признали виновным по делу о теракте (ч. 2 ст. 205 УК), его приговорили к 12 годам колонии и штрафу в 6000 руб.

На прошлой неделе Второй Западный окружной военный суд приговорил к 13 годам колонии мужчину, попытавшегося поджечь военкомат в Выборге в июне прошлого года. В апреле Верховный суд Крыма приговорил к 10 годам колонии строгого режима россиянина, устроившего поджог военкомата в Симферополе и планировавшего подрыв железнодорожного моста в Советском районе полуострова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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