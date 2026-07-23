«Мегафон» обнаружил новую схему обмана с романтическими знакомствами
«Мегафон» выявил новую схему мошенничества, в которой происходит прямая кража средств, а затем вовлечение в уголовные преступления через романтические знакомства. Об этом сообщил представитель компании.
Чаще всего мошенники находят потенциальных жертв через социальные сети или сайты знакомств. После установления виртуальных отношений они предлагают участие в фейковом инвестиционном проекте или просят помочь «в одном важном деле». Жертва теряет вложенные деньги, и аферисты убеждают компенсировать потерю другой схемой заработка.
В «Мегафоне» рассказали, что третий этап обмана заключается в размещении в квартире жертвы антенного шлюза. Устройство может не вызывать подозрений, но на деле это составная часть SIM-бокса, через который осуществляются мошеннические звонки. В результате владелец или арендатор квартиры рискует стать фигурантом уголовного дела, а настоящие организаторы схемы остаются в тени.
«В группе риска те, кто уже столкнулся с финансовыми потерями, находится в уязвимом эмоциональном состоянии и ищет способ заработать. Размещая оборудование для передачи мошеннических звонков в чужой квартире, злоумышленники превращают доверчивого человека в формального «администратора» нелегальной инфраструктуры», – рассказал директор департамента предотвращения мошенничества и потерь доходов «Мегафона» Сергей Хренов.
Специалисты компании рекомендовали с осторожностью относиться к романтическим связям, установленным через соцсети и сайты знакомств, которые сопровождаются предложениями легкого заработка. В «Мегафоне» подчеркнули, что размещать какое-либо оборудование по просьбам новых друзей в своей квартире нельзя.
20 июля МВД России сообщило, что аферисты в рамках преступных схем пытаются получить психологический контроль над жертвами, чтобы затем вовлечь их в совершение противоправных действий. Для достижения этой цели мошенники могут представляться сотрудниками правоохранительных органов, сообщая, например, о том, что на человека пытались оформить кредит или он сам обвиняется в финансировании запрещенных организаций.