МВД: мошенники стремятся получить психологический контроль над жертвой
Мошенники в рамках преступных схем пытаются получить психологический контроль над жертвами, чтобы затем вовлечь их в совершение противоправных действий, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.
«В сложившихся условиях задачей мошеннических кол-центров становится не только хищение денежных средств, но и получение психологического контроля над людьми в целях их дальнейшего использования в преступной деятельности», – подчеркнули представители ведомства.
Для достижения этой цели аферисты могут представляться сотрудниками правоохранительных органов, сообщая, например, о том, что на человека пытались оформить кредит или он сам обвиняется в финансировании запрещенных организаций. Кроме того, для получения психологического контроля мошенники могут сказать, что данные жертвы якобы попали к преступникам и нужно «помочь следствию».
15 июля Минцифры опубликовало законопроект, в котором устанавливается порядок возмещения ущерба гражданам, пострадавшим от телефонных мошенников. Жертва такого преступления должна уведомить свой банк о том, что перевела деньги под влиянием мошенников. После этого кредитная организация проверит, могла ли она распознать и заблокировать подозрительную операцию. Если будет установлено, что банк не принял необходимых мер, именно он компенсирует клиенту причиненный ущерб.
При этом если банк посчитает, что действовал в соответствии с требованиями, он обязан направить обращение оператору связи. Тот проведет собственную проверку и возместит ущерб, если будет установлено, что мошеннический звонок прошел из-за ненадлежащей работы оператора.