МВД: мошенники стремятся получить психологический контроль над жертвой

Для достижения этой цели аферисты могут представляться сотрудниками правоохранительных органов, сообщая, например, о том, что на человека пытались оформить кредит или он сам обвиняется в финансировании запрещенных организаций. Кроме того, для получения психологического контроля мошенники могут сказать, что данные жертвы якобы попали к преступникам и нужно «помочь следствию».