Минцифры предложило порядок компенсации ущерба от телефонных мошенников

Право граждан на получение компенсации предусмотрено вторым пакетом мер по борьбе с кибермошенничеством, принятым в июне 2026 г. Госдума одобрила законопроект 9 июня. Документ, известный как «Антифрод 2.0», обязывает банки и операторов связи возмещать ущерб, если перевод мошенникам не был своевременно заблокирован. Закон также предусматривает запуск сервиса «красной кнопки» на портале «Госуслуги» для оперативного сообщения о мошенничестве и создание единой системы учета банковских карт, которая ограничит их количество до 20 на одного клиента во всех банках.