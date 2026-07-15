Минцифры предложило порядок компенсации ущерба от телефонных мошенников
Минцифры разработало порядок возмещения ущерба гражданам, пострадавшим от телефонных мошенников. Проект соответствующего постановления правительства опубликован для общественного обсуждения.
Согласно документу, пострадавший должен уведомить свой банк о том, что перевел деньги под влиянием мошенников. После этого кредитная организация проверит, могла ли она распознать и заблокировать подозрительную операцию. Если будет установлено, что банк не принял необходимых мер, именно он компенсирует клиенту причиненный ущерб.
Если же банк сочтет, что действовал в соответствии с требованиями, он обязан направить обращение оператору связи. Тот проведет собственную проверку и возместит ущерб, если будет установлено, что мошеннический звонок прошел из-за ненадлежащей работы оператора.
В случае положительного решения компенсация должна быть выплачена в течение 30 дней, а при трансграничном переводе – в течение 60 дней. Если заявитель не согласен с итогами проверки, он сможет обжаловать решение.
«Возмещение производится путем перечисления денежных средств по банковским реквизитам, указанным в обращении клиента», – говорится в проекте постановления.
Право граждан на получение компенсации предусмотрено вторым пакетом мер по борьбе с кибермошенничеством, принятым в июне 2026 г. Госдума одобрила законопроект 9 июня. Документ, известный как «Антифрод 2.0», обязывает банки и операторов связи возмещать ущерб, если перевод мошенникам не был своевременно заблокирован. Закон также предусматривает запуск сервиса «красной кнопки» на портале «Госуслуги» для оперативного сообщения о мошенничестве и создание единой системы учета банковских карт, которая ограничит их количество до 20 на одного клиента во всех банках.