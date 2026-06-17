Совфед одобрил второй пакет мер против кибермошенников

«Антифрод 2.0» объеденил 30 инициатив. Впервые подобный пакет мер был принят в 2025 г. В законе отмечается, что количество банковских карт теперь будет ограничено до 20 при их оформлении на одно физическое лицо. Сами банки после вступления закона в силу будут обязаны защищать свои приложения и сайты и предлагать россиянам установить дополнительную защиту на устройствах. Кроме того, будет введен механизм шестичасовой задержки подозрительных переводов.