Совфед одобрил второй пакет мер против кибермошенников
Совет Федерации в ходе заседания одобрил закон, согласно которому в России вводятся новые меры защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников.
«Антифрод 2.0» объеденил 30 инициатив. Впервые подобный пакет мер был принят в 2025 г. В законе отмечается, что количество банковских карт теперь будет ограничено до 20 при их оформлении на одно физическое лицо. Сами банки после вступления закона в силу будут обязаны защищать свои приложения и сайты и предлагать россиянам установить дополнительную защиту на устройствах. Кроме того, будет введен механизм шестичасовой задержки подозрительных переводов.
Закон также регулирует деятельность операторов связи. Они, согласно документу, обязаны передавать в госсистему сведения о подозрительных телефонных номерах и блокировать их. В случае лишения денег гражданином из-за бездействия компании она должна возместить ущерб.
Документ позволяет гражданам пользоваться функцией устанавливать самозапрет на входящие международные звонки. Родители также смогут уведомлять оператора о передаче SIM-карты ребенку. В законе также вводится возможность использование тревожной кнопки, с помощью которой россияне могут пожаловаться на мошеннические действия через «Госуслуги».
9 июня пакет мер против мошенников приняла Госдума приняла во втором и третьем чтениях. Его принятие еще в мае анонсировал председатель нижней палаты Вячеслав Володин. Тогда он говорил, что с 2025 г. парламент принял 11 федеральных законов в сфере борьбы с кибермошенничеством.