Госдума приняла пакет законов по борьбе с кибермошенниками

5 мая председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал принятие «Антифрода 2.0» и сообщил, что с 2025 г. парламент принял 11 федеральных законов в сфере борьбы с кибермошенничеством. 29 мая IT-комитет Госдумы утвердил второй пакет мер против мошенников. Оператор «Т-мобайл» научился блокировать исходящие звонки мошенникам, а совместный сервис с Т-банком в 2025 г. предотвратил хищения на 2,6 млрд руб.