Госдума приняла пакет законов по борьбе с кибермошенниками
Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект «Антифрод 2.0», направленный на комплексное противодействие телефонному и интернет-мошенничеству. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.
- Вместо безусловного запрета входящих звонков из-за границы граждане получат право самостоятельно устанавливать блокировку такого трафика. Снять ограничение можно будет только при личном визите в МФЦ. Также создается база IMEI-номеров устройств, которую наполнят операторы и уполномоченные органы.
- Для защиты детей родители смогут добровольно уведомлять оператора о передаче сим-карты несовершеннолетнему.
Закрыть сим-карту станет возможным только через 90 дней после ее активации.
Один клиент сможет иметь суммарно не более 20 банковских карт во всех банках. Для контроля этого процесса запускается единая система учета платежных карт.
Кроме того, законопроект предусматривает сервис «красной кнопки» на портале «Госуслуги», позволяющий оперативно сообщить о противоправных действиях.
Операторы связи и банки будут обязаны компенсировать ущерб при переводе денег мошенникам без согласия гражданина – если кредитная организация вовремя не заблокирует перевод.
«Мы проделали огромную совместную работу. Все принятые нами поправки сделали законопроект «Антифрод 2.0» по-настоящему сбалансированным и учитывающим реальные жизненные ситуации документом. Самое главное, что в центре всей этой конструкции остается человек, его безопасность и право на спокойную цифровую среду», – заявил Сергей Боярский.
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, принятые ранее меры уже приносят результат. «В прошлом году впервые прекратился рост таких преступлений, их число уменьшилось на 12%», – отметил он.
5 мая председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал принятие «Антифрода 2.0» и сообщил, что с 2025 г. парламент принял 11 федеральных законов в сфере борьбы с кибермошенничеством. 29 мая IT-комитет Госдумы утвердил второй пакет мер против мошенников. Оператор «Т-мобайл» научился блокировать исходящие звонки мошенникам, а совместный сервис с Т-банком в 2025 г. предотвратил хищения на 2,6 млрд руб.