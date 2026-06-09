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Госдума приняла пакет законов по борьбе с кибермошенниками

Ведомости

Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект «Антифрод 2.0», направленный на комплексное противодействие телефонному и интернет-мошенничеству. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

  • Вместо безусловного запрета входящих звонков из-за границы граждане получат право самостоятельно устанавливать блокировку такого трафика. Снять ограничение можно будет только при личном визите в МФЦ. Также создается база IMEI-номеров устройств, которую наполнят операторы и уполномоченные органы.
  • Для защиты детей родители смогут добровольно уведомлять оператора о передаче сим-карты несовершеннолетнему.

  • Закрыть сим-карту станет возможным только через 90 дней после ее активации.

  • Один клиент сможет иметь суммарно не более 20 банковских карт во всех банках. Для контроля этого процесса запускается единая система учета платежных карт.

  • Кроме того, законопроект предусматривает сервис «красной кнопки» на портале «Госуслуги», позволяющий оперативно сообщить о противоправных действиях.

  • Операторы связи и банки будут обязаны компенсировать ущерб при переводе денег мошенникам без согласия гражданина – если кредитная организация вовремя не заблокирует перевод.

«Антифрод 2.0» дополнили компенсациями для жертв мошенников

Технологии / Телекоммуникации

«Мы проделали огромную совместную работу. Все принятые нами поправки сделали законопроект «Антифрод 2.0» по-настоящему сбалансированным и учитывающим реальные жизненные ситуации документом. Самое главное, что в центре всей этой конструкции остается человек, его безопасность и право на спокойную цифровую среду», – заявил Сергей Боярский.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, принятые ранее меры уже приносят результат. «В прошлом году впервые прекратился рост таких преступлений, их число уменьшилось на 12%», – отметил он.

5 мая председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал принятие «Антифрода 2.0» и сообщил, что с 2025 г. парламент принял 11 федеральных законов в сфере борьбы с кибермошенничеством. 29 мая IT-комитет Госдумы утвердил второй пакет мер против мошенников. Оператор «Т-мобайл» научился блокировать исходящие звонки мошенникам, а совместный сервис с Т-банком в 2025 г. предотвратил хищения на 2,6 млрд руб.

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