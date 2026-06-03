Оператор «Т-мобайл» стал блокировать исходящие звонки мошенникам

Технически предотвратить сам исходящий звонок клиента мошеннику невозможно, поэтому индустрия научилась работать не только с самим звонком, но и с его контекстом, объясняет Ушаков. Такие механизмы существенно сложнее, чем защита от обычных входящих мошеннических звонков. В первую очередь сложность состоит в том, что это кросс-канальный антифрод: корреляция данных между различными каналами коммуникации – телефоном, электронной почтой и мессенджерами. Система связывает между собой события в этих каналах, что позволяет выявлять атаки социальной инженерии даже в случаях, когда пользователь как будто бы сам инициирует контакт с мошенником, указывает он.