Владимир Любимов: «Связь в периметре банка как ремень безопасности в машине»

Российский мобильный рынок переживает непростые времена: регуляторные изменения, рост угроз кибермошенничества и обострившаяся борьба за абонента. В эпоху цифровых рисков и жесткой конкуренции на телекомрынке операторы ищут не просто технологические преимущества, а «точки сцепления» с клиентом – и все чаще выигрывают те, кто может предложить не просто связь, а комплексную защиту и удобство в рамках единой экосистемы. О том, как мобильный оператор в периметре Т-банка отстраивается от конкурентов, при этом сознательно отказываясь от гонки за абонентской базой в традиционном понимании, и делает ставку на синергию с банковскими сервисами и безопасность, рассказал «Ведомостям» генеральный директор «Т-мобайла» Владимир Любимов.