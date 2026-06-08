«Антифрод 2.0» дополнили компенсациями для жертв мошенников

Одним из ключевых нововведений стала норма о возмещении ущерба клиентам. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко уточнили, что выплата будет возможна только в случаях, когда организация нарушила предусмотренный порядок действий. Если же требования были соблюдены, а клиент самостоятельно перевел деньги мошенникам, компенсация не предусмотрена. Предполагается, что эта норма вступит в силу с 1 марта 2027 г.