«Антифрод 2.0» дополнили компенсациями для жертв мошенников
Обновленная версия законопроекта «Антифрод 2.0» предусматривает введение механизма компенсаций для граждан, пострадавших от мошенников, если банки или операторы связи не выполнили установленные требования по предотвращению хищений. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к разработке проекта.
Рассмотрение инициативы в Госдуме запланировано на 9 июня. По данным источника издания, документ может быть принят сразу во втором и третьем чтениях.
Одним из ключевых нововведений стала норма о возмещении ущерба клиентам. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко уточнили, что выплата будет возможна только в случаях, когда организация нарушила предусмотренный порядок действий. Если же требования были соблюдены, а клиент самостоятельно перевел деньги мошенникам, компенсация не предусмотрена. Предполагается, что эта норма вступит в силу с 1 марта 2027 г.
Ко второму чтению из законопроекта исключили ряд спорных положений. В частности, отказались от обязательного подтверждения значимых действий через мессенджер Max, регистрации на значимых интернет-ресурсах исключительно через российскую электронную почту и открытия банковских счетов только при наличии ИНН.
Вместе с тем документ дополнили мерами против использования одноразовых сим-карт. Расторгнуть договор связи теперь можно будет не ранее чем через 90 дней после его заключения. Также сохранены положения о маркировке международных звонков, ограничении количества банковских карт на одного пользователя и создании единой системы их учета.
Работа над вторым пакетом антифрод-мер ведется как продолжение ранее принятого комплекса инициатив по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. Законопроект направлен на снижение числа преступлений, связанных с дистанционным хищением средств. В Минцифры отметили, что финальная редакция стала результатом согласования между государством и бизнесом.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин 5 мая анонсировал принятие пакета мер противодействия мошенникам «Антифрод 2.0» в мае. Володин утверждал, что правила позволят защитить граждан от действий мошенников. Спикер нижней палаты добавил, что с 2025 г. парламент принял 11 федеральных законов в этой сфере.