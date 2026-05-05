Володин анонсировал принятие в мае «Антифрода 2.0» для борьбы с мошенниками

16 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на последнюю редакцию поправок писал, что ко второму чтению проекта «Антифрод 2.0» предложены новые меры по ограничению использования VPN-сервисов. Согласно документу, провайдерам хостинга могут запретить предоставлять вычислительные мощности владельцам сайтов и IT-систем, которые обеспечивают доступ к информации, заблокированной в России.