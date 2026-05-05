Главная / Общество /

Володин анонсировал принятие в мае «Антифрода 2.0» для борьбы с мошенниками

Депутаты могут принять пакет мер противодействия мошенникам «Антифрод 2.0» уже в мае. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В Госдуме рассмотрят маркировку международных звонков, введение детских сим-карт, восстановление доступа к аккаунту на «Госуслугах» только доверенными способами.

«Планируем в мае выйти на решения», – написал он.

Володин утверждает, что правила позволят защитить граждан от действий мошенников. Спикер нижней палаты добавил, что с 2025 г. парламент принял 11 федеральных законов в этой сфере.

16 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на последнюю редакцию поправок писал, что ко второму чтению проекта «Антифрод 2.0» предложены новые меры по ограничению использования VPN-сервисов. Согласно документу, провайдерам хостинга могут запретить предоставлять вычислительные мощности владельцам сайтов и IT-систем, которые обеспечивают доступ к информации, заблокированной в России. 

