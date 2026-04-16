«Коммерсантъ»: провайдеров могут обязать ограничивать работу VPN
Ко второму чтению законопроекта «Антифрод 2.0» предложены новые меры по ограничению использования VPN-сервисов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на последнюю редакцию поправок.
Согласно документу, провайдерам хостинга могут запретить предоставлять вычислительные мощности владельцам сайтов и IT-систем, которые обеспечивают доступ к информации, заблокированной в России. Фактически речь идет об ограничении инфраструктурной поддержки VPN-сервисов.
В пресс-службе Минцифры России уточнили, что поправки находятся на стадии согласования с ведомствами и участниками рынка, а финальная версия документа пока не сформирована.
Эксперты отмечают, что предлагаемые изменения могут существенно изменить роль хостинг-провайдеров. Если ранее они выступали как технические посредники, то теперь им может быть отведена функция контроля за деятельностью клиентов. Это предполагает необходимость проверки пользователей на соблюдение требований законодательства и взаимодействия с Роскомнадзором.
По словам участников рынка, провайдерам придется проверять, не находится ли клиент в реестрах нарушителей и исполняет ли он предписания регулятора. В противном случае компании будут обязаны отказывать в предоставлении услуг. При этом у отрасли пока нет отработанных механизмов для выявления таких клиентов, что может осложнить внедрение новых правил, пишет издание.
Дополнительные расходы на выполнение требований, как ожидается, будут переложены на клиентов. В отрасли указывают, что стоимость услуг хостинга уже выросла более чем на 30% на фоне увеличения налоговой нагрузки, роста цен на оборудование и внедрения систем контроля. Новые требования могут привести к дальнейшему удорожанию.
15 апреля в Кремле заявили об отсутствии запретов и ответственности на использование VPN пользователями в России. «Сейчас никаких на этот счет запретов нет, никакой ответственности за использование не предусмотрено. Я не располагаю информацией об обратном, о каких-то планах на этот счет», – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.