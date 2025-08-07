Reuters: Армения и Азербайджан подпишут мирное соглашение в Белом доме
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 августа прибудут в Белый дом США для подписания мирного соглашения. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
По их информации, документ предусматривает «конкретный путь к миру» и решение вопроса транзита между основной территорией Азербайджана и его анклавом – Нахичеванью, граничащим с Турцией. Центральным элементом соглашения станет предоставление Арменией США исключительных прав на развитие и долгосрочную застройку транспортного коридора через свою территорию.
Коридор получит название «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания», или TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity). Предполагается, что маршрут будет регулироваться по армянским законам, но передан в субаренду американскому консорциуму для создания инфраструктуры и управления. По словам американских чиновников, инициатива направлена на «открытие региона» и предотвращение возможных новых военных столкновений.
В рамках соглашения также будет оформлен роспуск Минской группы – посреднического формата, созданного в 1992 г. под эгидой ОБСЕ, сопредседателями которого были Франция, Россия и США. Американская сторона считает формат устаревшим и неэффективным.
Как уточняется, прогресс в переговорах стал возможен после визита в регион специального представителя президента США Стива Уиткоффа в марте. Его команда совершила несколько поездок для достижения компромисса между сторонами.
Кроме того, заключение мира между Арменией и Азербайджаном может стать шагом к присоединению Азербайджана к «Соглашениям Авраама» – инициативе по нормализации отношений между Израилем и странами с мусульманским большинством, которую Дональд Трамп начал во время своего первого президентского срока.
Ранее стало известно, что Алиев прибыл c рабочим визитом в Вашингтон.
9 июля Алиев объявил, что Азербайджан и Армения очень близки к подписанию мирного договора. Он добавил, что Баку продолжает настаивать на выполнении двух условий. Среди них президент республики назвал изменения конституции Армении и роспуск Минской группы ОБСЕ.