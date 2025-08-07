Reuters: Армения и Азербайджан подпишут мирное соглашение в Белом доме

Коридор получит название «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания», или TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity). Предполагается, что маршрут будет регулироваться по армянским законам, но передан в субаренду американскому консорциуму для создания инфраструктуры и управления. По словам американских чиновников, инициатива направлена на «открытие региона» и предотвращение возможных новых военных столкновений.