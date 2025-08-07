Алиев прибыл с рабочим визитом в США

19 июля Алиев объявил, что Азербайджан и Армения очень близки к подписанию мирного договора. Он добавил, что Баку продолжает настаивать на выполнении двух условий. Среди них президент республики назвал изменения конституции Армении и роспуск Минской группы ОБСЕ.