Алиев прибыл с рабочим визитом в США
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл c рабочим визитом в Вашингтон. Об этом сообщается на сайте лидера республики.
На американской военной авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд Алиева встретили официальные лица.
Ожидается, что Алиев встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом США Дональдом Трампом. Стороны обсудят пути достижения мира, благосостояния и экономического сотрудничества в регионе.
The Washington Post со ссылкой на источники в администрации США писала, что трехсторонняя встреча лидеров состоится 8 августа. По итогам переговоров участники могут объявить о мирном соглашении между Баку и Ереваном.
19 июля Алиев объявил, что Азербайджан и Армения очень близки к подписанию мирного договора. Он добавил, что Баку продолжает настаивать на выполнении двух условий. Среди них президент республики назвал изменения конституции Армении и роспуск Минской группы ОБСЕ.