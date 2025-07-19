Алиев: Баку и Ереван близки к подписанию мирного договора
Азербайджан и Армения очень близки к подписанию мирного договора. Об этом объявил президент республики Ильхам Алиев на международном медиафоруме в городе Ханкенди.
«Текст соглашения может быть парафирован заблаговременно, и азербайджанская сторона уже выступала с таким предложением в Абу-Даби», – подчеркнул Алиев.
Он добавил, что азербайджанская сторона продолжает настаивать на выполнении двух условий. Среди них президент республики назвал изменения конституции Армении и роспуск Минской группы ОБСЕ.
10 июля в Абу-Даби прошли переговоры Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Встреча состоялась в рамках процесса урегулирования, который продолжается между республиками с 2020 г. На ней стороны обсудили элементы стратегии по нормализации межгосударственных отношений и достигли договоренности о продолжении переговоров.