Алиев: Баку и Ереван близки к подписанию мирного договора

10 июля в Абу-Даби прошли переговоры Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Встреча состоялась в рамках процесса урегулирования, который продолжается между республиками с 2020 г. На ней стороны обсудили элементы стратегии по нормализации межгосударственных отношений и достигли договоренности о продолжении переговоров.