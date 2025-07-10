Лидеры Армении и Азербайджана обсудили нормализацию отношений

Процесс подписания мирного договора очень сильно затянулся, считает эксперт по Кавказу Артур Атаев. Ожидать его подписания в ближайшие два – три месяца пока не стоит. Виной этому – не совсем эффективная схема переговоров, которые проходят с участием лидеров двух стран, но без контактов рабочих групп, а именно они, в том числе военные, нужны для урегулирования конфликта. При этом, отмечает эксперт, уровень уступок, на которые пошел Ереван ради мира с Баку, зашкаливает: армянское руководство полностью отказалось от претензий на Нагорный Карабах и даже согласилось поменять свою конституцию, где упоминается этот регион. Для Баку же на прошедших переговорах были важны вопросы транспортно-логистических артерий, в том числе так называемого Зангезурского коридора – сорокакилометровой трассы, которая прошла бы через Сюникскую область Армении и соединила бы основную территорию Азербайджана с Нахичеванским анклавом.