Лидеры Армении и Азербайджана обсудили нормализацию отношений

Лидеры Армении и Азербайджана обсудили нормализацию отношенийНо ждать подписания мирного договора в ближайшие два – три месяца не стоит
В Абу-Даби 10 июля завершились пятичасовые переговоры премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. На них лидеры обсудили различные аспекты повестки нормализации межгосударственных отношений между странами.
«Было подтверждено, что двусторонние переговоры представляют собой наиболее эффективный формат для обсуждения всех вопросов, касающихся процесса нормализации, и на этой основе было решено продолжать такой диалог, ориентированный на результат», – говорится в совместном сообщении МИД Армении и Азербайджана. Кроме того, Пашинян и Алиев отметили прогресс в делимитации границы и поручили соответствующим государственным комиссиям продолжить практическую работу в этом направлении.
Пресс-служба президента Азербайджана выложила в сеть фото с рукопожатием Алиева и Пашиняна. Помимо лидеров двух стран в Абу-Даби прибыли делегации с обеих сторон. От Армении в переговорах участвовали вице-премьер Мгер Григорян, секретарь Совбеза Армен Григорян, министр иностранных дел Арарат Мирзоян и вице-спикер парламента Рубен Рубинян. От Азербайджана – министр иностранных дел Джейхун Байрамов, вице-премьер Шахин Мустафаев и советник президента республики Хикмет Гаджиев. Как сообщает Sputnik Армения, встреча началась в расширенном формате, но впоследствии лидеры пообщались и наедине.
Ранее в ОАЭ Пашинян встретился и с президентом страны шейхом Мохаммедом бен Зайедом аль-Нахаяном. Лидер Эмиратов приветствовал согласование мирного договора между Арменией и Азербайджаном, а также выразил надежду на его скорейшее подписание.
Процесс подписания мирного договора очень сильно затянулся, считает эксперт по Кавказу Артур Атаев. Ожидать его подписания в ближайшие два – три месяца пока не стоит. Виной этому – не совсем эффективная схема переговоров, которые проходят с участием лидеров двух стран, но без контактов рабочих групп, а именно они, в том числе военные, нужны для урегулирования конфликта. При этом, отмечает эксперт, уровень уступок, на которые пошел Ереван ради мира с Баку, зашкаливает: армянское руководство полностью отказалось от претензий на Нагорный Карабах и даже согласилось поменять свою конституцию, где упоминается этот регион. Для Баку же на прошедших переговорах были важны вопросы транспортно-логистических артерий, в том числе так называемого Зангезурского коридора – сорокакилометровой трассы, которая прошла бы через Сюникскую область Армении и соединила бы основную территорию Азербайджана с Нахичеванским анклавом.