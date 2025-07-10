Пашинян и Алиев договорились о продолжении переговоров

10 июля в Абу-Даби начались переговоры Алиева и Пашиняна. Встреча происходит в рамках процесса урегулирования, продолжающегося между Азербайджаном и Арменией с 2020 г. Последние два пункта мирного договора Армения приняла только в середине марта. Документ оставался на этапе согласования в течение пяти лет.