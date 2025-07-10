Пашинян и Алиев договорились о продолжении переговоров
Во время переговоров в Абу-Даби премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили элементы стратегии по нормализации межгосударственных отношений и условились о продолжении переговоров, говорится в заявлении армянского МИДа.
«Стороны подтвердили, что двусторонние переговоры являются наиболее эффективным форматом для решения всех вопросов, связанных с процессом нормализации отношений», – отмечено в публикации. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что главы государств решили продолжать диалог, целью которого станет какой-либо результат.
Кроме того, президенты поручили профильным государственным комиссиям продолжать принятие практических мер в этой области, а также увеличивать доверие между странами с помощью тех или иных способов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия приветствует факт прямого диалога Алиева и Пашиняна. Он отметил, что именно подписание такого мирного договора позволит «добавить в регион предсказуемости, стабильности и мира».
10 июля в Абу-Даби начались переговоры Алиева и Пашиняна. Встреча происходит в рамках процесса урегулирования, продолжающегося между Азербайджаном и Арменией с 2020 г. Последние два пункта мирного договора Армения приняла только в середине марта. Документ оставался на этапе согласования в течение пяти лет.