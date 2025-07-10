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Кремль всецело поддерживает мирный процесс между Баку и Ереваном

Ведомости

Кремль приветствует факт прямого диалога президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Россия всецело поддерживает этот процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы неоднократно говорили на разных уровнях, что будем приветствовать скорейший выход на подписание мирного договора. Именно подписание такого договора и станет очень важным фактором, который позволит добавить в регион предсказуемости, стабильности и мира», – подчеркнул Песков.

10 июля в Абу-Даби начались переговоры Алиева и Пашиняна. Встреча происходит в рамках процесса урегулирования, продолжающегося между Азербайджаном и Арменией. Последние два пункта мирного договора Армения приняла только в середине марта. Документ оставался на этапе согласования в течение пяти лет.

Баку и Ереван обсуждают мирный договор с момента окончания Второй карабахской войны в 2020 г. В сентябре 2023 г. Азербайджан провел военную операцию на территории Нагорного Карабаха для «восстановления конституционного строя». Территория по окончании боевых действий перешла под контроль Баку.

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