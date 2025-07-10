В ОАЭ начались переговоры Пашиняна и Алиева

24 июня Алиев назвал Армению государством – военным преступником. Тогда он говорил об обстрелах населенных пунктов во время конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Президент Азербайджана напомнил, что пострадали от ударов Еревана Гянджу, Барду, Тертер и Агдам, хотя эти территории расположены «достаточно далеко» от места конфликта.