В ОАЭ начались переговоры Пашиняна и Алиева
Переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна стартовали в Абу-Даби, передает агентство «Азертадж».
Встреча происходит в рамках процесса урегулирования, который продолжается между Азербайджаном и Арменией. Последние два пункта мирного договора Армения приняла только в середине марта. Документ оставался на этапе согласования в течение пяти лет.
24 июня Алиев назвал Армению государством – военным преступником. Тогда он говорил об обстрелах населенных пунктов во время конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Президент Азербайджана напомнил, что пострадали от ударов Еревана Гянджу, Барду, Тертер и Агдам, хотя эти территории расположены «достаточно далеко» от места конфликта.
16 мая в ходе саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) Пашинян предложил Алиеву выпить кофе, на что получил положительный ответ. Их короткий разговор тогда был опубликован изданием Minval Politika.
Обсуждение мирного договора между двумя государствами продолжается с 2020 г., с момента окончания второй карабахской войны. В сентябре 2023 г. Азербайджан провел военную операцию на территории Нагорного Карабаха для «восстановления конституционного строя». Территория по окончании боевых действий перешла под контроль Баку.