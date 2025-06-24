Алиев назвал Армению государством – военным преступником

«Во время Второй карабахской войны Армения не только держала под прицельным огнем наши города, села и жилые объекты, но и не забывала, если можно так выразиться, пускать свои ракеты даже сюда – в Мингячевир», – напомнил глава Азербайджана. Он также отметил такие населенные пункты, пострадавшие от обстрелов Армении, как Гянджу, Барду, Тертер и Агдам. Президент подчеркнул, что они расположены «достаточно далеко» от конфликтной территории.