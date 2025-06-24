Алиев назвал Армению государством – военным преступником
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения является государством – военным преступником. Это обвинение касается обстрелов населенных пунктов во время конфликта вокруг Нагорного Карабаха, передает издание Minval Politika.
«Во время Второй карабахской войны Армения не только держала под прицельным огнем наши города, села и жилые объекты, но и не забывала, если можно так выразиться, пускать свои ракеты даже сюда – в Мингячевир», – напомнил глава Азербайджана. Он также отметил такие населенные пункты, пострадавшие от обстрелов Армении, как Гянджу, Барду, Тертер и Агдам. Президент подчеркнул, что они расположены «достаточно далеко» от конфликтной территории.
Алиев считает, что атаки армянских войск были агрессией против мирного населения и гражданской инфраструктуры, а потому страна может считаться военным преступником.
В середине мая на полях саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Алиеву выпить кофе. Тот согласился, их короткий диалог тогда был опубликован изданием Minval Politika.
В марте 2025 г. Армения и Азербайджан договорились о подписании мирного соглашения, которое включало 17 статей и фиксировало взаимное признание государствами границ и территориальной целостности друг друга.