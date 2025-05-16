Пашинян предложил Алиеву выпить кофе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву выпить кофе на полях саммита Европейского политического сообщества (ЕПС).
– Пойдем тогда кофе попьем, – предложил Пашинян.
– Да. Сейчас я тогда подойду, мне надо пообщаться с коллегами, – ответил Алиев.
– Хорошо, – сказал армянский премьер.
О проведении встречи Пашиняна и Алиева в албанской Тиране, где проходит саммит ЕПС, стало известно днем 16 мая. Агентство APA сообщало, что Алиев и Пашинян провели обмен мнениями по вопросам отношений между двумя странами, мирному договору и другим вопросам.
Ереван и Баку готовятся подписать мирный договор, обсуждение которого продолжается с 2020 г., с момента окончания второй карабахской войны. В сентябре 2023 г. Азербайджан провел военную операцию на территории Нагорного Карабаха для «восстановления конституционного строя». В результате территория перешла под контроль Баку.
В середине марта этого года сообщалось, что Армения приняла последние пункты проекта мирного договора с Азербайджаном. МИД Армении тогда подтвердил, что переговоры по согласованию мирного проекта завершены, теперь документ готов к подписанию.