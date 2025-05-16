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Пашинян предложил Алиеву выпить кофе

Ведомости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву выпить кофе на полях саммита Европейского политического сообщества (ЕПС). 

Minval Politika опубликовал диалог политиков:

Пойдем тогда кофе попьем, – предложил Пашинян.

Да. Сейчас я тогда подойду, мне надо пообщаться с коллегами, – ответил Алиев.

Хорошо, – сказал армянский премьер.

О проведении встречи Пашиняна и Алиева в албанской Тиране, где проходит саммит ЕПС, стало известно днем 16 мая. Агентство APA сообщало, что Алиев и Пашинян провели обмен мнениями по вопросам отношений между двумя странами, мирному договору и другим вопросам.

Ереван и Баку готовятся подписать мирный договор, обсуждение которого продолжается с 2020 г., с момента окончания второй карабахской войны. В сентябре 2023 г. Азербайджан провел военную операцию на территории Нагорного Карабаха для «восстановления конституционного строя». В результате территория перешла под контроль Баку.

В середине марта этого года сообщалось, что Армения приняла последние пункты проекта мирного договора с Азербайджаном. МИД Армении тогда подтвердил, что переговоры по согласованию мирного проекта завершены, теперь документ готов к подписанию.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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