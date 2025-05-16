Пашинян предложил Алиеву выпить кофе

Ереван и Баку готовятся подписать мирный договор, обсуждение которого продолжается с 2020 г., с момента окончания второй карабахской войны. В сентябре 2023 г. Азербайджан провел военную операцию на территории Нагорного Карабаха для «восстановления конституционного строя». В результате территория перешла под контроль Баку.