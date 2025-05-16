Алиев и Пашинян встретились в албанской Тиране

Сейчас стороны обсуждают вопрос мирного договора Азербайджана и Армении. В середине марта этого года стало известно, что Армения приняла последние два пункта проекта мирного договора с Азербайджаном, который две страны не могли согласовать пять лет с момента окончания второй карабахской войны осенью 2020 г.