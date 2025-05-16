Алиев и Пашинян встретились в албанской Тиране
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели встречу в рамках 6-го саммита Европейского политического сообщества в столице Албании Тиране. Об этом сообщает агентство APA.
«Алиев и Пашинян провели обмен мнениями по вопросам отношений между двумя странами, мирному договору и другим вопросам», – говорится в сообщении.
Сейчас стороны обсуждают вопрос мирного договора Азербайджана и Армении. В середине марта этого года стало известно, что Армения приняла последние два пункта проекта мирного договора с Азербайджаном, который две страны не могли согласовать пять лет с момента окончания второй карабахской войны осенью 2020 г.
МИД Армении тогда подтвердил, что переговоры по согласованию мирного проекта завершены, теперь документ готов к подписанию. Чего касались эти два пункта, в МИДе не пояснили.
В сентябре 2023 г. Азербайджан провел военную операцию на территории Нагорного Карабаха для «восстановления конституционного строя». 20 сентября карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. Позже президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций.