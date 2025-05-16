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Алиев и Пашинян встретились в албанской Тиране

Ведомости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели встречу в рамках 6-го саммита Европейского политического сообщества в столице Албании Тиране. Об этом сообщает агентство APA.

«Алиев и Пашинян провели обмен мнениями по вопросам отношений между двумя странами, мирному договору и другим вопросам», – говорится в сообщении.

Сейчас стороны обсуждают вопрос мирного договора Азербайджана и Армении. В середине марта этого года стало известно, что Армения приняла последние два пункта проекта мирного договора с Азербайджаном, который две страны не могли согласовать пять лет с момента окончания второй карабахской войны осенью 2020 г.

МИД Армении тогда подтвердил, что переговоры по согласованию мирного проекта завершены, теперь документ готов к подписанию. Чего касались эти два пункта, в МИДе не пояснили.

В сентябре 2023 г. Азербайджан провел военную операцию на территории Нагорного Карабаха для «восстановления конституционного строя». 20 сентября карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. Позже президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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