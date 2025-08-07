Приведут ли переговоры Пашиняна и Алиева в США к историческому прорыву

Влияние России на Южном Кавказе стало ускоренно снижаться после окончания второй карабахской войны в 2020 г., соглашается научный сотрудник Института Кавказа Грант Микаэлян. С тех пор Баку в своей политике стал чаще ориентироваться на Анкару, в меньшей степени – на Лондон, в то время как Ереван – на Брюссель, Париж и Вашингтон. По словам Ниязова, важность фактора России на Южном Кавказе не исчезнет до тех пор, пока она будет продолжать политику тесной интеграции своей экономики в жизнь региона даже на фоне роста заинтересованности к нему внешних игроков.