Приведут ли переговоры Пашиняна и Алиева в США к историческому прорыву

Приведут ли переговоры Пашиняна и Алиева в США к историческому прорывуШансы на заключение мирного договора прямо сейчас невелики, но в гостях у Трампа им будет что обсудить
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках своего визита в Вашингтон с 7 по 8 августа проведет двухсторонние переговоры с президентом США Дональдом Трампом, а затем при его же посредничестве и с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом 6 августа сообщила пресс-служба армянского премьера. По итогам переговоров участники могут объявить о мирном соглашении между Баку и Ереваном, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации.
В это же время источник армянской газеты «Жоховурд», близкой к администрации Пашиняна, также не исключил подписания в Вашингтоне документа, который будет означать «исторический прогресс» в отношениях Армении с Азербайджаном.
Первым о возможной встрече Алиева и Пашиняна в Вашингтоне 4 августа сообщил в соцсетях со ссылкой на источники в Белом доме вашингтонский корреспондент Foreign Press и Kyiv Post азербайджанского происхождения Алекс Рауфоглу. В тот же день издание Middle East Eye (MEE) со ссылкой на американские источники утверждало, что лидеры Армении и Азербайджана подпишут в Вашингтоне не проект мирного договора, а меморандум о взаимопонимании или «письмо о намерениях». Но и это может обеспечить Трампу «дипломатическое достижение, к которому он стремился в регионе с прошлого месяца».
Хотя Баку и Ереван сообщили о полном согласовании проекта мирного договора еще в середине марта 2025 г., стороны до сих пор не подписали этот документ. Основным камнем преткновения для официального завершения армяно-азербайджанского конфликта остается проблема так называемого Зангезурского коридора, который должен связать западные районы Азербайджана с Нахичеванью через территорию Армении. Там категорически отвергают «коридорную» логику, опасаясь, что предоставление этому маршруту соответствующего статуса приведет к потере суверенитета Еревана над южными территориями.
Для выхода из этого переговорного тупика 14 июля посол США в Анкаре Томас Баррак сообщил об американском предложении передать 32 км дороги в Сюникской области Армении в аренду США на 100 лет, чтобы ею мог управлять частный американский оператор. Это, по его словам, устранило бы озабоченности обеих сторон по поводу безопасности и надежности транспортного маршрута. Но Армения отказалась от этого предложения.
Свою частную компанию для управления коридором также предлагает и Турция, писало издание МEЕ со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Но Ереван тогда стал настаивать на работе этой компании и на нахичеванском участке дороги, что было отклонено уже азербайджанской стороной.
Газета «Жоховурд» 6 августа написала со ссылкой на источники о согласии армянской стороны с американским предложением по «сюникскому вопросу» без включения формулировки «коридор» в документ и без делегирования полномочий, но с элементами внешнего контроля.
Наконец, еще одним препятствием для скорейшего заключения мирного договора остается упоминание в преамбуле армянской конституции пункта о «воссоединении Армении с Нагорным Карабахом». Эта формулировка закреплена там на основе совместного постановления Верховного совета Армянской ССР и Национального совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 г. С точки зрения азербайджанских властей, это де-юре закрепляет территориальные претензии Еревана к Азербайджану, поэтому Баку настаивает на исключении этого положения из основного закона. Правда, правительство Пашиняна еще в августе 2024 г. говорило о своем желании добиться изменения конституции, назначив референдум на 2027 г.
Последняя встреча Алиева и Пашиняна прошла 10 июля в Абу-Даби. По итогам тех переговоров стороны договорились продолжить диалог, который должен быть «ориентирован на результат». В США представители Армении и Азербайджана встречались в сентябре 2024 г., но не на высшем уровне. При посредничестве тогдашнего госсекретаря США Энтони Блинкена те переговоры министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна с азербайджанским визави Джейхуном Байрамовым окончились безрезультатно.
Переговоры Алиева и Пашиняна в Вашингтоне пройдут в рамках политики Трампа по глобальному миротворчеству. Так он может заработать себе политические очки еще и на кавказском направлении, что повысит шансы на получение впоследствии Нобелевской премии мира, допускает армянский политолог Джонни Меликян.
По мнению эксперта по вопросам военной безопасности Южного Кавказа Ниязи Ниязова, на переговорах стороны в первую очередь обсудят проблему Зангезурского коридора, включая американские предложения о частном операторе. По его мнению, подобный вариант был бы наилучшим решением этой проблемы для Армении. «Для азербайджанской стороны без разницы, как и кем ведется контроль над этим маршрутом и обеспечивается его безопасность. Главное – обеспечение беспрепятственного доступа азербайджанских грузов и людей в Нахичевань», – отмечает эксперт.
Хотя Москва перестала быть эксклюзивным игроком на Южном Кавказе и главным модератором в армяно-азербайджанском переговором процессе, она сохраняет в регионе свои интересы, продолжает Меликян. «Определенно свою роль в ухудшении позиций России в регионе сыграла политика Баку, который вначале отказался от посреднических услуг Москвы, а сейчас пытается продать укрепившееся геополитическое положение своей страны и влияние на энергетическом рынке американцам», – считает он.
Влияние России на Южном Кавказе стало ускоренно снижаться после окончания второй карабахской войны в 2020 г., соглашается научный сотрудник Института Кавказа Грант Микаэлян. С тех пор Баку в своей политике стал чаще ориентироваться на Анкару, в меньшей степени – на Лондон, в то время как Ереван – на Брюссель, Париж и Вашингтон. По словам Ниязова, важность фактора России на Южном Кавказе не исчезнет до тех пор, пока она будет продолжать политику тесной интеграции своей экономики в жизнь региона даже на фоне роста заинтересованности к нему внешних игроков.
При этом опрошенные «Ведомостями» эксперты оценили вероятность заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном в Вашингтоне как крайне низкую: стороны пока не смогли устранить оставшиеся спорные вопросы по проекту договора. Но при этом эксперты не исключили вероятности подписания меморандума или декларации, где бы говорилось о стремлении двух стран к миру. По мнению Ниязова, по итогам переговоров лидеры государств также могут объявить о роспуске Минской группы ОБСЕ, под эгидой которой Баку и Ереван с начала 1990-х гг. вели переговоры об урегулировании карабахского конфликта.