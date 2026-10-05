Нобелевскую премию по медицине присудили за оптогенетику
Нобелевская ассамблея Каролинского института присудила Нобелевскую премию по физиологии и медицине 2026 г. Карлу Дайсероту, Петеру Хегеману и Георгу Нагелю за открытия, касающиеся светочувствительных ионных каналов и оптогенетики – метода, позволяющего управлять нервными клетками с помощью света.
Премию присудили за метод, который дает возможность включать и выключать нейроны светом и в реальном времени наблюдать, как нервные клетки формируют память, чувства и поведение в живом мозге. Награда делится поровну между тремя лауреатами, ее сумма – 12 млн шведских крон.
Петер Хегеман и Георг Нагель в начале 2000-х обнаружили в одноклеточной водоросли Chlamydomonas белок канальный родопсин. При освещении синим светом он открывает канал, через который в клетку устремляются заряженные ионы, создавая электрический импульс. Ученые выяснили, что в какую бы клетку ни поместили этот белок, она становится светочувствительной.
Карл Дайсерот ввел ген канального родопсина в нервные клетки крыс и, освещая их синим светом, запускал нервный сигнал. Прорывную работу он опубликовал в 2005 г., а через два года заставил световой переключатель работать в мозге живых мышей. Так появилась оптогенетика.
До оптогенетики исследователи могли изучать, какие области мозга за что отвечают, но не могли доказать причинно-следственные связи. Метод это изменил: с его помощью уже выявлены нейронные цепи, отвечающие за конкретные воспоминания, чувства и поведение, связанные с неврологическими и психиатрическими расстройствами. В клинической медицине метод пытаются использовать для восстановления зрения.
Премия по физиологии и медицине – первая из Нобелевских премий, объявленных в этом сезоне. Нобелевская ассамблея, основанная в 1977 г., является органом Каролинского института, присуждающим эту награду.
Объявление лауреатов Нобелевской премии 2026 года пройдет по следующему графику: физиология или медицина – в понедельник, 5 октября, не ранее 11:30 по центральноевропейскому летнему времени (CEST; 12:30 мск); физика – во вторник, 6 октября, не ранее 11:45 CEST (12:45 мск); химия – в среду, 7 октября, не ранее 11:45 CEST (12:45 мск); литература – в четверг, 8 октября, не ранее 13:00 CEST (14:00 мск); премия мира – в пятницу, 9 октября, в 11:00 CEST (12:00 мск); премия по экономическим наукам – в понедельник, 12 октября, не ранее 11:45 CEST (12:45 мск).