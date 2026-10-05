Нобелевскую премию по медицине присудили за оптогенетику

Объявление лауреатов Нобелевской премии 2026 года пройдет по следующему графику: физиология или медицина – в понедельник, 5 октября, не ранее 11:30 по центральноевропейскому летнему времени (CEST; 12:30 мск); физика – во вторник, 6 октября, не ранее 11:45 CEST (12:45 мск); химия – в среду, 7 октября, не ранее 11:45 CEST (12:45 мск); литература – в четверг, 8 октября, не ранее 13:00 CEST (14:00 мск); премия мира – в пятницу, 9 октября, в 11:00 CEST (12:00 мск); премия по экономическим наукам – в понедельник, 12 октября, не ранее 11:45 CEST (12:45 мск).