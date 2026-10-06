Нобелевскую премию по физике присудили Фрэнсису Хальцену
Нобелевскую премию по физике 2026 г. присудили американскому ученому Фрэнсису Хальцену. Информация об этом появилась на сайте Нобелевского комитета.
Хальцен получил награду «за решающий вклад в нейтринную обсерваторию IceCube и открытие высокоэнергетических нейтрино астрофизического происхождения». Размер Нобелевской премии в этом году составляет 12 млн шведских крон.
С помощью IceCube ученым удалось обнаружить высокоэнергетические нейтрино, которые приходят из-за пределов Солнечной системы. Такие частицы позволяют изучать наиболее мощные процессы во Вселенной, поскольку нейтрино способны преодолевать огромные расстояния почти без взаимодействия с окружающим веществом.
5 октября Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили Карлу Дайсероту, Петеру Хегеману и Георгу Нагелю за открытия в области светочувствительных ионных каналов и оптогенетики.
В 2025 г. Нобелевскую премию по физике получили Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинис за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи.