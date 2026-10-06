Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,829+0,58%CHMK3 115-1,58%ARSA7,58-1,17%IMOEX2 314,54-0,22%RTSI858,5-0,22%RGBI111,17-0,04%RGBITR764,14-0,01%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Нобелевскую премию по физике присудили Фрэнсису Хальцену

Анна Виноградова
Niklas Elmehed / Nobel Prize Outreach
Niklas Elmehed / Nobel Prize Outreach

Нобелевскую премию по физике 2026 г. присудили американскому ученому Фрэнсису Хальцену. Информация об этом появилась на сайте Нобелевского комитета.

Хальцен получил награду «за решающий вклад в нейтринную обсерваторию IceCube и открытие высокоэнергетических нейтрино астрофизического происхождения». Размер Нобелевской премии в этом году составляет 12 млн шведских крон.

С помощью IceCube ученым удалось обнаружить высокоэнергетические нейтрино, которые приходят из-за пределов Солнечной системы. Такие частицы позволяют изучать наиболее мощные процессы во Вселенной, поскольку нейтрино способны преодолевать огромные расстояния почти без взаимодействия с окружающим веществом.

5 октября Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили Карлу Дайсероту, Петеру Хегеману и Георгу Нагелю за открытия в области светочувствительных ионных каналов и оптогенетики.

В 2025 г. Нобелевскую премию по физике получили Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинис за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь