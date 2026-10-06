Нобелевскую премию по физике присудили Фрэнсису Хальцену

С помощью IceCube ученым удалось обнаружить высокоэнергетические нейтрино, которые приходят из-за пределов Солнечной системы. Такие частицы позволяют изучать наиболее мощные процессы во Вселенной, поскольку нейтрино способны преодолевать огромные расстояния почти без взаимодействия с окружающим веществом.